Ato de Brasília contra projeto que reduz pena de Bolsonaro tem críticas a Motta

Um ato na Esplanada dos Ministérios neste domingo, 14, reuniu manifestantes contrários à anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. Convocado por partidos de esquerda, o protesto é parte de movimento realizado em diversas capitais neste fim de semana.

A manifestação é contra o projeto que reduziu as penas dos condenados. Entre faixas e cartazes carregados pelos manifestantes havia críticas diretas ao presidente da Câmara, Hugo Motta, chamado de "inimigo do povo".