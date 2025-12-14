Ato de Brasília contra projeto que reduz pena de Bolsonaro tem críticas a Motta
Um ato na Esplanada dos Ministérios neste domingo, 14, reuniu manifestantes contrários à anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado. Convocado por partidos de esquerda, o protesto é parte de movimento realizado em diversas capitais neste fim de semana.
A manifestação é contra o projeto que reduziu as penas dos condenados. Entre faixas e cartazes carregados pelos manifestantes havia críticas diretas ao presidente da Câmara, Hugo Motta, chamado de "inimigo do povo".
Na quarta-feira, 10, o plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que reduz as penas de envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A proposta agora vai tramitar no Senado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente