FOTOS: protesto em Fortaleza contra anistia e PL da Dosimetria

Uma manifestação é realizada na tarde deste domingo, 14, em Fortaleza, contra a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro e o projeto de lei conhecido como “PL da Dosimetria”, que propõe a redução do tempo de prisão de condenados por tentativa de golpe de Estado. A mobilização ocorre na Avenida Beira-Mar. O protesto começou por volta das 16h. Ao longo do percurso, participantes exibem cartazes e bandeiras. As mensagens se concentram principalmente no lema “sem anistia”, além de críticas ao Congresso, expressas na frase “congresso inimigo do povo”.

Se aprovada no Senado, a mudança pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe, para cerca de 2 anos e meio, segundo o relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP).



Entre as autoridades presentes no ato estão o deputado De Assis Diniz (PT), o vereador Dr. Vicente (PT), além da secretária da Cultura do Ceará, Luísa Cela. Também participam da manifestação Waldemir Catanho (PT), Larissa Gaspar (PT), Mari Lacerda (PT) e Aglaylson (PT). O deputado estadual De Assis Diniz (PT) afirmou que a sociedade precisa estar atenta aos impactos do chamado PL da Dosimetria e aos crimes que podem ser beneficiados pela proposta. “Não é uma lei endereçada apenas e tão somente a um presidiário; ela albergaria uma gama muito grande de crimes, como crimes sexuais, feminicídio, improbidade administrativa e corrupção. Isso tem um impacto muito grande no sistema penal, porque é uma norma erga omnes, ou seja, vale para todos, não apenas para um cidadão ou um criminoso específico”, afirmou.

O parlamentar também criticou decisões recentes da Câmara dos Deputados. “Quando a Câmara e o seu presidente reagem ao serem chamados de “inimigo do povo” ou de “congresso inimigo do povo” é porque tem adotado decisões que fogem ao processo democrático”, disse, citando episódios de repressão à imprensa, como o desligamento do sinal da TV Câmara, empurrões, agressões físicas e a apreensão de equipamentos de jornalistas.

A secretária de Cultura do Ceará, Luísa Cela, também destacou a importância da mobilização nas ruas. “Os artistas do Estado do Ceará e os artistas do Brasil vão afirmar que o Brasil é nosso e que não vamos permitir nenhum tipo de retrocesso, nem que a justiça brasileira seja golpeada na madrugada por aqueles que não têm coragem de fazer isso à luz do dia. Então vamos à luta, vamos às ruas e vamos construir um Brasil livre, soberano e diferente”, afirmou.