Elmano irá tirar cláusula de concurso da PM e ampliar convocações

Elmano de Freitas em entrevista para o O POVO CBN / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou que o Governo do Estado irá retirar a cláusula de barreira do concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Civil (PC-CE). A medida permitirá que um número maior de candidatos avance para as próximas etapas do certame, ampliando o banco de possíveis convocados em 2026. O anúncio foi feito em resposta a ouvintes durante entrevista à rádio O POVO CBN, na sexta-feira, 5. Segundo o governador, o edital estabelecia que somente um percentual limitado de aprovados na primeira fase poderia seguir no concurso, cerca de 1.500 candidatos, ainda que o número de habilitados fosse superior. Elmano afirmou que essa limitação será removida para garantir maior flexibilidade na convocação de novos policiais.

Apesar do compromisso, Elmano destacou que a decisão exige cuidado jurídico para evitar judicializações que comprometam o andamento do certame. Ele exemplificou que a abertura imediata da cláusula poderia gerar disputas entre candidatos de fases diferentes, caso um concorrente reclassificado obtivesse pontuação superior à de candidatos já avançados. “Qual é o cuidado que estou tendo? Eu não posso gerar uma guerra judicial, (...). Eu não posso de maneira nenhuma permitir que a gente não tenha um concurso com tranquilidade, com segurança jurídica para o bem do povo cearense, porque preciso contratar esses policiais para ontem”, destacou Elmano. A retirada da barreira também será aplicada ao concurso da Polícia Civil, na área de investigação. O governador afirmou que pretende convocar mais de 500 novos policiais civis, além de mais de mil policiais militares, visando reforçar a ostensividade no Estado.