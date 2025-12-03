Elmano agradeçe a Lula e lembra o peso do Ceará na eleição

HORIZONTE-CE, BRASIL,03.12.2025: Lula inaugura PACE (Planta Automotiva do Ceará), utilizada pela GM em Horizonte. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

No discurso, Elmano afirmou ao presidente que o Estado agiu certo ao “colaborar” para vitória do petista em 2022. “A certeza de hoje, o quanto tivemos acerto no Estado do Ceará, de colaborarmos de maneira decisiva para termos de volta o maior presidente da história do Brasil”. Completando a fala, o governador disse que o povo cearense precisa ser grato à atuação do presidente na reabertura do polo automobilístico que pertenceu à antiga Troller, além de elogiar a bancada de deputados federais do Estado, lembrando a reforma tributária. “O povo do Ceará tem que ser muito grato senhor presidente, porque aqui só acontece junto com a bancada nordestina que garantiu manter os incentivos fiscais na reforma tributária que o senhor fez”. "Canetada" O governador ainda salientou como fundamental um ato dele próprio: a desapropriação do terreno da fábrica da Troller, antiga montadora nacional com sede no Ceará, para dar lugar ao centro automotivo que tem a expectativa de atrair a produção de outras montadores além da GM.

“O exemplo do Ceará é o exemplo do que é o seu governo, porque a indústria automobilística no Brasil apenas decrescia anos atrás. E com seu governo nós temos planta retomada na Bahia e hoje temos planta sendo retomada no Estado do Ceará, porque nós temos decisão política e apoio”, disse Elmano.

Prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, na inauguração de polo automotivo Crédito: FÁBIO LIMA Prefeito se emociona No começo da solenidade, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, (PSB) discursou e se emocionou ao falar da importância da inauguração do polo automotivo.