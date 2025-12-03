Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano agradeçe a Lula e lembra o peso do Ceará na eleição

Elmano diz que polo automotivo mostra que Ceará acertou em colaborar para reeleição de Lula

O presidente inaugurou o novo centro automotivo do Ceará em Horizonte. Prefeito do Município agradeceu ao presidente pelo empreendimento e se emocionou
Durante o evento de inauguração do polo automobilístico no município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na tarde desta quarta-feira, 3, o governador Elmano de Freitas (PT) manifestou gratidão ao chefe do Poder Executivo federal. Participaram também da solenidade, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT) , e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

No discurso, Elmano afirmou ao presidente que o Estado agiu certo ao “colaborar” para vitória do petista em 2022. “A certeza de hoje, o quanto tivemos acerto no Estado do Ceará, de colaborarmos de maneira decisiva para termos de volta o maior presidente da história do Brasil”.

Completando a fala, o governador disse que o povo cearense precisa ser grato à atuação do presidente na reabertura do polo automobilístico que pertenceu à antiga Troller, além de elogiar a bancada de deputados federais do Estado, lembrando a reforma tributária.

O povo do Ceará tem que ser muito grato senhor presidente, porque aqui só acontece junto com a bancada nordestina que garantiu manter os incentivos fiscais na reforma tributária que o senhor fez”.

"Canetada"

O governador ainda salientou como fundamental um ato dele próprio: a desapropriação do terreno da fábrica da Troller, antiga montadora nacional com sede no Ceará, para dar lugar ao centro automotivo que tem a expectativa de atrair a produção de outras montadores além da GM.

“E eu sei a decisão que nós tivemos que tomar. Quando aqui ainda era Troller. Nós do Governo do Estado, desapropriamos essa área em confiança com a Comexport e com as negociações em curso. Para garantir que isso aqui pudesse acontecer. E eu tenho orgulho de dizer que a canetada, que foi dada para desapropriar a Troller, hoje garante o polo automotivo da GM e outros veículos”, completou Elmano.

Ainda segundo o governador, as políticas do terceiro governo de Lula reviveram a indústria automotiva nacional, que estava em viés de baixa com a queda na produção e fechamento de fábricas.

“O exemplo do Ceará é o exemplo do que é o seu governo, porque a indústria automobilística no Brasil apenas decrescia anos atrás. E com seu governo nós temos planta retomada na Bahia e hoje temos planta sendo retomada no Estado do Ceará, porque nós temos decisão política e apoio”, disse Elmano.

Prefeito se emociona

No começo da solenidade, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, (PSB) discursou e se emocionou ao falar da importância da inauguração do polo automotivo.

“Hoje a minha palavra é de gratidão. E só posso dizer ao senhor: muito obrigado pelo município de Horizonte, muito obrigado ao governador Elmano, muito obrigado pelo que o senhor tem feito pelo povo cearense, mas especialmente pelo nosso povo horizontino”, disse o prefeito com a voz embargado sob aplausos de Lula, de Elmano e do público presente.

Assista:

 

 

