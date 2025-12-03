Lula reforça discurso de estímulo ao mercado interno como forma de alavancar economia

Lula deu a declaração durante cerimônia de início da produção de veículos elétricos da GM no Brasil. A fábrica fica em Horizonte, no Ceará, onde o evento desta quarta foi realizado.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta quarta-feira, 3, o estímulo ao consumo interno no Brasil como forma de alavancar a economia no País. Reforçou a tese de que "muito dinheiro na mão de poucos é pobreza e pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza" e disse que o "dinheiro tem que circular na mão do povo, não só de uma pessoa".

"Temos que fazer uma reflexão sobre por que as coisas não aconteceram com mais rapidez nesse país. Quando deixei a Presidência, esse país produzia 3,6 milhões carros por ano. Naquele tempo, a estratégia da indústria automobilística era chegar até 6 milhões de carros em 2015. Quando voltei à Presidência, indústria só produzia 1,6 milhão de carros. É de se perguntar o que aconteceu nesse país que as coisas não andaram", afirmou o presidente.

E acrescentou: "O Brasil tem um mercado interno muito grande e o que precisamos é produzir carro para vender para o povo brasileiro e o excesso a gente exporta. Mas primeiro temos que garantir que o povo brasileiro tenha o direito de andar em um carro bonito."

O petista disse que, "quando o dinheiro começa a circular, as coisas começam a funcionar". "O dinheiro tem que circular na mão do povo, não só de uma pessoa. Por isso fizemos isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil", completou, citando ainda o Gás do Povo e outras políticas públicas deste terceiro mandato na Presidência da República.

O presidente citou a reforma do setor elétrico, que estabelece a isenção da tarifa de energia para a população mais pobre e abre o mercado livre de energia a todos os consumidores. Disse que, com isso, não quer "prejudicar nenhum empresário", mas que o povo "tenha o mesmo direito para que a energia seja justa para todo mundo".