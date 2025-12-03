Após discussão, Agenor Neto continuará como vice-líder de Elmano

Deputado estadual Agenor Neto já foi prefeito do município de Iguatu / Crédito: José Leomar/Alece

Cerca de 24 horas após o entrevero com o deputado Marcos Sobreira (PSB), adversário político na região de Iguatu, o deputado estadual Agenor Neto (MDB) negou pretender deixar a vice-liderança do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Na terça-feira, 2, após o encerramento da sessão plenária por falta de quórum — a pedido do líder do governo, Guilherme Sampaio (PT) —, o emedebista sentiu-se cerceado em sua fala e cogitou entregar o cargo. A sessão foi marcada por uma troca de acusações, envolvendo Agenor e Sobreira, relacionadas à gestão de Iguatu.

A confusão Sobre o episódio na tribuna, Agenor disse ter subido ao púlpito preocupado com a situação dos funcionários públicos de Iguatu. Na resposta de Marcos Sobreira — cujo nome evitou citar na entrevista — afirma ter se sentido pessoalmente atacado. O ex-prefeito admite que também contribuiu para o acirramento do clima. "Quando ele partiu para o ataque, fazendo gestos de roubo se referindo ao meu nome, eu me vi no direito de responder e (o direito) me foi dado. E aí, também eu assumo que não contribuí em nada para o (bom) desempenho de um deputado, com esse tipo de atitude, esse tipo de discussão", relembrou Unidade O parlamentar afirmou que o momento exige união da base governista, com foco nas eleições de 2026.