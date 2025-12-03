Após discussão, Agenor Neto continuará como vice-líder de Elmano na AssembleiaApós conflito com Marcos Sobreira na Assembleia, emedebista diz que seguirá no posto e prega união na base governista
Cerca de 24 horas após o entrevero com o deputado Marcos Sobreira (PSB), adversário político na região de Iguatu, o deputado estadual Agenor Neto (MDB) negou pretender deixar a vice-liderança do governador Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Na terça-feira, 2, após o encerramento da sessão plenária por falta de quórum — a pedido do líder do governo, Guilherme Sampaio (PT) —, o emedebista sentiu-se cerceado em sua fala e cogitou entregar o cargo. A sessão foi marcada por uma troca de acusações, envolvendo Agenor e Sobreira, relacionadas à gestão de Iguatu.
Presente no evento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou a Carteira Nacional dos Professores, na manhã desta quarta-feira, 3, em Fortaleza, Agenor afirmou que considera “uma honra” ocupar a vice-liderança de Elmano.
Leia mais
"Vou continuar onde estou, como estou, porque sei que é o caminho correto. Tenho uma honra de ser vice-líder nesse governo, um governo sensível a um dos maiores problemas que o Ceará tem. Ele (Elmano) foi sensível ao que viu em campanha, implantou o programa Ceará Sem Fome, que é um programa de um alcance social extraordinário. Muitas pessoas não entendem, porque nunca passaram fome", disse ao O POVO.
A reportagem também ouviu o líder do governo. Sampaio afirmou que interveio porque a discussão estava se prolongando e os parlamentares já haviam falado mais de uma vez. Segundo ele, Agenor ficou muito irritado no primeiro momento, mas foi se acalmando ao longo da conversa que tiveram posteriormente, desistindo da ideia de deixar a vice-liderança.
A confusão
Sobre o episódio na tribuna, Agenor disse ter subido ao púlpito preocupado com a situação dos funcionários públicos de Iguatu. Na resposta de Marcos Sobreira — cujo nome evitou citar na entrevista — afirma ter se sentido pessoalmente atacado. O ex-prefeito admite que também contribuiu para o acirramento do clima.
"Quando ele partiu para o ataque, fazendo gestos de roubo se referindo ao meu nome, eu me vi no direito de responder e (o direito) me foi dado. E aí, também eu assumo que não contribuí em nada para o (bom) desempenho de um deputado, com esse tipo de atitude, esse tipo de discussão", relembrou
Unidade
O parlamentar afirmou que o momento exige união da base governista, com foco nas eleições de 2026.
"É momento da gente estar junto, enfatizado no objetivo de não deixar nem o Ceará, nem o Brasil desvirtuar o caminho correto que esse país tem, não é? E é por isso que eu sou muito vibrante, intenso nas ações, na defesa do que é certo e o nosso país está no caminho certo", concluiu.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente