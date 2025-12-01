Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Base de Elmano ironiza racha entre Michelle e André Fernandes

Base de Elmano ironiza racha entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes no Ceará

Aliados do governo aproveitaram desconforto entre presidente do PL Ceará e a ex-primeira-dama para provocar opositores nas redes sociais
Os últimos acontecimentos envolvendo o bolsonarismo no Ceará repercutiram até dentro da base do governador Elmano de Freitas (PT). No último domingo, 30, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou a aliança do PL-CE com Ciro Gomes (PSDB), durante lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Estado.

Cobrado no evento, o deputado federal André Fernandes (PL), que preside o PL cearense e costurou a aliança com Ciro no Estado, rebateu a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que o próprio Bolsonaro autorizou aproximação com o ex-governador do Ceará.

Usual porta-voz de críticas aos opositores, o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, ironizou o ocorrido. Em publicação no Instagram, ele uniu imagens de André sendo cobrado pela aliança com Ciro com a imagem de um copo com água e óleo, insinuando que ciristas e bolsonaristas não se misturam, assim como os líquidos da imagem.

Em outra publicação, Chagas ironiza o fato de Fernandes não citar o nome de Michelle Bolsonaro, referindo-se a ela apenas como "a mulher do ex-presidente". Na sequência, ele ainda ironiza que o deputado estadual Carmelo Neto (PL) deve estar saltitante com o entrevero.

"Vivi pra ver André Fernandes evitar dizer o nome de Michelle Bolsonaro e se referir a ela apenas como 'a mulher do ex-presidente' ou 'o marido dela'. Também, depois de um carão público e um constrangimento daquele. Carmelo deve estar saltitante. Aliás ele já gravou vídeo sobre isso?", disse.

Secretário Chagas Vieira fez publicações ironizando últimos acontecimentos no ninho bolsonarista no Ceará
Secretário Chagas Vieira fez publicações ironizando últimos acontecimentos no ninho bolsonarista no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram

Em publicação nas redes sociais, o deputado estadual Acrísio Sena (PT) disse que a "direita esfarela no Ceará" após a divergência pública no último domingo, 30. "A tão prometida unidade da direita no Ceará nunca saiu do papel — e agora se dissolve de vez. A prisão de Bolsonaro, que poderia unificar o bloco, apenas aprofundou disputas internas e expôs um vazio programático gritante. Até a tentativa de alguns setores de se agarrar a Ciro Gomes evidencia a desorientação desse campo político", afirmou.

O petista chamou o bloco opositor de fragmentado e sem rumo. "O resultado é simples: uma direita fragmentada, sem projeto e sem rumo, reagindo aos fatos em vez de apresentar alternativas reais para o Estado. O esfarelamento não é só eleitoral; é de sentido e de visão de futuro", concluiu.

A também deputada estadual Larissa Gaspar (PT) ironizou o mal-estar, dizendo que a briga começou cedo na oposição. "Que a aliança era fracassada a gente já sabia, mas a briga começou foi cedo", comentou. Na imagem, ela reproduziu uma notícia da situação envolvendo André e Michelle, com o comentário: "Menino, vocês já tão brigando?!".

