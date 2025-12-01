Base de Elmano ironiza racha entre Michelle e André Fernandes

Chagas Vieira, secretário da casa civil, em participação do programa Jogo Político no Grupo O POVO de Comunicação / Crédito: FCO FONTENELE

Secretário Chagas Vieira fez publicações ironizando últimos acontecimentos no ninho bolsonarista no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram Em publicação nas redes sociais, o deputado estadual Acrísio Sena (PT) disse que a "direita esfarela no Ceará" após a divergência pública no último domingo, 30. "A tão prometida unidade da direita no Ceará nunca saiu do papel — e agora se dissolve de vez. A prisão de Bolsonaro, que poderia unificar o bloco, apenas aprofundou disputas internas e expôs um vazio programático gritante. Até a tentativa de alguns setores de se agarrar a Ciro Gomes evidencia a desorientação desse campo político", afirmou. O petista chamou o bloco opositor de fragmentado e sem rumo. "O resultado é simples: uma direita fragmentada, sem projeto e sem rumo, reagindo aos fatos em vez de apresentar alternativas reais para o Estado. O esfarelamento não é só eleitoral; é de sentido e de visão de futuro", concluiu.