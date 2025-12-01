Base de Elmano ironiza racha entre Michelle e André Fernandes

Base de Elmano ironiza racha entre Michelle Bolsonaro e André Fernandes no CearáAliados do governo aproveitaram desconforto entre presidente do PL Ceará e a ex-primeira-dama para provocar opositores nas redes sociais
Os últimos acontecimentos envolvendo o bolsonarismo no Ceará repercutiram até dentro da base do governador Elmano de Freitas (PT). No último domingo, 30, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) criticou a aliança do PL-CE com Ciro Gomes (PSDB), durante lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Estado.
Cobrado no evento, o deputado federal André Fernandes (PL), que preside o PL cearense e costurou a aliança com Ciro no Estado, rebateu a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmando que o próprio Bolsonaro autorizou aproximação com o ex-governador do Ceará.
Usual porta-voz de críticas aos opositores, o secretário-chefe da Casa Civil do Ceará, Chagas Vieira, ironizou o ocorrido. Em publicação no Instagram, ele uniu imagens de André sendo cobrado pela aliança com Ciro com a imagem de um copo com água e óleo, insinuando que ciristas e bolsonaristas não se misturam, assim como os líquidos da imagem.
Em outra publicação, Chagas ironiza o fato de Fernandes não citar o nome de Michelle Bolsonaro, referindo-se a ela apenas como "a mulher do ex-presidente". Na sequência, ele ainda ironiza que o deputado estadual Carmelo Neto (PL) deve estar saltitante com o entrevero.
"Vivi pra ver André Fernandes evitar dizer o nome de Michelle Bolsonaro e se referir a ela apenas como 'a mulher do ex-presidente' ou 'o marido dela'. Também, depois de um carão público e um constrangimento daquele. Carmelo deve estar saltitante. Aliás ele já gravou vídeo sobre isso?", disse.
Em publicação nas redes sociais, o deputado estadual Acrísio Sena (PT) disse que a "direita esfarela no Ceará" após a divergência pública no último domingo, 30. "A tão prometida unidade da direita no Ceará nunca saiu do papel — e agora se dissolve de vez. A prisão de Bolsonaro, que poderia unificar o bloco, apenas aprofundou disputas internas e expôs um vazio programático gritante. Até a tentativa de alguns setores de se agarrar a Ciro Gomes evidencia a desorientação desse campo político", afirmou.
O petista chamou o bloco opositor de fragmentado e sem rumo. "O resultado é simples: uma direita fragmentada, sem projeto e sem rumo, reagindo aos fatos em vez de apresentar alternativas reais para o Estado. O esfarelamento não é só eleitoral; é de sentido e de visão de futuro", concluiu.
A também deputada estadual Larissa Gaspar (PT) ironizou o mal-estar, dizendo que a briga começou cedo na oposição. "Que a aliança era fracassada a gente já sabia, mas a briga começou foi cedo", comentou. Na imagem, ela reproduziu uma notícia da situação envolvendo André e Michelle, com o comentário: "Menino, vocês já tão brigando?!".