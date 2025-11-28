Pessoa confirma apoio a Elmano e Fernanda diz estar em lado oposto a Wagner

O governador Elmano de Freitas com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, o vice-prefeito Gerson Cecchini, a deputada federal Fernanda Pessoa, o secretário estadual Nelson Martins, o vice-prefeito de Pacatuba Ésio de Sousa e o secretário de Governo de Maracanaú, Rodrigo Mota. / Crédito: Divulgação

Roberto Pessoa (União Brasil), prefeito de Maracanaú, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), afirmou que irá apoiar a reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) em 2026, mesmo com o União Brasil vivendo um impasse sobre os rumos partidários, em meio a federação com o PP, entre base e oposição no Ceará. "O União Brasil está resolvendo ainda a nível nacional se apoia o Ciro Gomes, nós estamos vendo com o Capitão Wagner, ou se apoia o Elmano. Nós estamos aguardando esse momento e dizem que a solução sai até dia 15 de dezembro. Vamos aguardar. Minha posição é clara de apoio ao Elmano", afirmou o gestor municipal ao O POVO, em evento na Câmara dos Deputados que homenageou os 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).