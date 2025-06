Roberto Pessoa desconversa sobre RC no União Brasil: "Depois da convenção"

Quanto à federação do União Brasil com o Progressistas, que no Ceará é base do governo Elmano, o prefeito disse: "Eu não participo de nada, só gerir Maracanaú"

"Aqui eu sou São João, política é só depois da convenção. Quem se avexa come salgado ou insosso", rechaçou durante entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 9, na cidade cenográfica do São João de Maracanaú, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.

Aliado do governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Maracanaú , Roberto Pessoa (União Brasil), evitou comentar sobre a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio ao partido dele. Em meio à articulação da oposição no Ceará, o gestor jogou a discussão para o ano que vem.

Apesar de ser filiado ao União Brasil, que tem o presidente da sigla, Capitão Wagner, no campo da oposição, Pessoa e seus aliados tem aproximação com o governo Elmano. No município, sua reeleição reuniu diversos partidos e o PT, partido do governador, apoiou o prefeito na campanha de reeleição. O movimento colocou do mesmo lado ex-rivais: Roberto Pessoa e o deputado Júlio César Filho (PT).

Quanto à federação do União Brasil com o Progressistas, partido que no Ceará é base do governo Elmano, o prefeito disse: "Eu não participo de nada, só gerir Maracanaú", encerrou.

Questionando sobre quem deve apoiar no Estado, Roberto Pessoa também desconversou. "Eu sou prefeito de uma cidade. Estou me preocupando em gerir essa cidade. Política é outra hora", reforçou. "Eleição é daqui a um ano e meio".

A declaração antecedeu o lançamento do programa municipal Eu Quero Mais e a formalização da adesão do município ao programa Acredita no Primeiro Passo, do Governo Federal. O evento contou com a participação do ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Maracanaú lança programa e adere outro

O programa Eu Quero Mais tem o objetivo de promover transformação social com atendimento personalizado, estratégias integradas de qualificação e geração de renda, além de acompanhamento contínuo por agentes sociais.

Já o programa Acredita no Primeiro Passo visa promover a autonomia socioeconômica pelo aumento da renda. No Ceará, de acordo com o MDS, o programa de microcrédito realizou 108,9 mil operações até maio deste ano. Somando à modalidade Procred (Segundo Passo), houve investimento de R$ 1,3 bilhão no referido período.