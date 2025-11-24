Aos 190 anos, Alece é celebrada no Congresso Nacional

Homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O Congresso Nacional realizou nesta segunda-feira, 24, uma sessão solene conjunta em homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Requerida pela senadora Augusta Brito (PT) e pela deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil), a cerimônia ocorreu na Câmara dos Deputados e reuniu parlamentares e autoridades do Estado, que destacaram o papel do Parlamento cearense na defesa da democracia e no atendimento à população. Em entrevista ao O POVO, o presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB) parabenizou a todos os servidores e colaboradores, além dos colegas deputados. "Comemorar a Casa do povo cearense na Casa do povo brasileiro", celebrou.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ao lado do presidente da Alece, Romeu Aldigueri (PSB), em sessão solene conjunta no Congresso Nacional Crédito: Thallis Cantizani/Alece Presente no evento, o governador Elmano de Freitas (PT) destacou a importância da pluralidade do Parlamento estadual. "Esse debate faz a gente crescer, perceber erros, poder melhorar, aperfeiçoar, apontar equívocos e, ao mesmo tempo, melhorar os projetos que o Executivo manda. É muito importante que a Assembleia seja plural com várias cabeças, porque expressa os vários pensamentos que tem na sociedade", avaliou em entrevista coletiva. O ministro da Educação e ex-governador, Camilo Santana (PT), ressaltou que os últimos três governadores foram deputados estaduais antes de assumir o Executivo cearense. Nessa soma, ele contabiliza a si próprio, ao correligionário e ao senador Cid Gomes (PSB).

"Foi a Casa que sempre apoiou nos momentos difíceis que o Ceará enfrentou, principalmente na pandemia. A Casa está sempre pronta para aprovar os projetos de interesse do povo cearense nas áreas da educação, saúde, segurança. Tem boas lembranças, mas tem uma história muito forte. Na época da ditadura foi a Casa que resistiu, que lutou pelas liberdades", disse Camilo, acrescentando que a Alece é "uma grande escola da democracia e da vida" de todos que estão "na vida pública".

Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Fernanda Pessoa, requerente da homenagem, relembrou a própria trajetória como deputada estadual e do pai Roberto Pessoa, atualmente prefeito de Maracanaú, mas que também ocupou cadeira na Alece. "Foi uma escola, onde eu aprendi a fazer a política, já fazia a política empresarial, mas quando você chega lá, de fato, é uma outra política, onde a gente pode realmente chegar mais perto da população, onde a gente escuta, traz as ideias, faz projetos e chega na ponta", relatou. O deputado estadual Sérgio Aguiar (PSB) também relembrou o histórico familiar. Ele é neto de Murilo Aguiar, deputado estadual constituinte de 1947, e filho de Francisco Aguiar, ex-presidente do Parlamento cearense.

