Roberto Pessoa é cauteloso sobre apoio em 2026: "Ver o que é melhor para o partido"

Roberto Pessoa em entrevista ao O POVO, nesta sexta-feira, 07 / Crédito: Joao Filho Tavares

O prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), afirmou que o partido União Brasil não tem definição de quem deve apoiar nas eleições de 2026. A fala aconteceu em entrevista ao O POVO nesta sexta-feira, 07. Segundo ele, ainda é cedo para ter definição, sendo necessário tempo para analisar o cenário político e avaliar as melhores opções. Pessoa utilizou como exemplo a crescente avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele considera que queda na aprovação de Lula pode afetar desempenho do governador Elmano de Freitas (PT): "Se o Lula começar a derreter como está derretendo, o Elmano está morto", disse.