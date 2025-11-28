Deputados aprovam projeto de Elmano que cria delegacias na RMF

A mensagem também criará 19 cargos nas novas estruturas da Polícia Civil do Estado do Ceará para atuação na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou na quarta-feira, 26, um projeto de autoria do governador Elmano de Freitas (PT) que cria um Departamento de Homicídios na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) na estrutura da Polícia Civil, além de quatro Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa.

As delegacias serão distribuídas pelas Áreas Integradas de Segurança (AIS), sendo duas em Caucaia, uma em Maracanaú e uma em Maranguape. Os três municípios da RMF estão em uma lista dos dez lugares mais violentos do Brasil, sendo Maranguape o líder do ranking enquanto Caucaia e Maracanaú são 8° e 9° colocados, respectivamente.