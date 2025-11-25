Elmano diz PL Antifacção permitirá melhor enfrentamento ao crime

O governador Elmano de Freitas (PT) / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou estar ansioso para que o Congresso Nacional vote o projeto de lei que endurece o combate a organizações criminosas, o PL Antifacção, para poder ter um outro tipo de enfrentamento as facções. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada e precisa agora passar pelo Senado. "Eu tô muito ansioso que o Congresso Nacional possa votar o projeto contra as facções porque ela nos permitirá uma outra condição de enfrentamento no combate às facções criminosas no Brasil e portanto também no Ceará", disse em entrevista coletiva realizada na Câmara dos Deputados após sessão solene de homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na segunda-feira, 24.

Elmano destacou pontos para permitir melhores condições no enfrentamento às facções, como novos tipos penais que hoje não existem. Ele mencionou o artigo penal pelo qual a Polícia não precisa de denúncia da vítima para agir contra algum integrante de organização criminosa que ameace expulsar um comerciante ou residente da sua localização. "Hoje, o cidadão que é de facção e ameaça uma pessoa para sair da casa, ou ameaça um comerciante, eu hoje tenho que fazer uma combinação do crime de ameaça, que só pode ir pra frente se a vítima denunciar. E evidentemente que muitas pessoas têm medo de denunciar porque têm medo de uma represália do crime organizado", disse o governador. Ele explicou a mudança que a lei introduz: "O artigo penal diz que o sujeito que é de uma facção e ele ameaça alguém, a Polícia não precisa de que ninguém faça uma denúncia e ela pode imediatamente agir, ele ser preso. E a pena que está sendo apresentada é elevada, dificulta medida restritiva, favorece que nós tenhamos a condição de prender a pessoa e ele continuar preso". Leia mais Elmano, Camilo e Guimarães são uníssonos sobre prisão de Bolsonaro: "Decisão judicial se cumpre"

Elmano: "precisamos que essas pessoas fiquem presas" Elmano também afirmou que o texto eleva o tempo de pena a ser cumprido para o detento ter direito a progressão de regime. Isso ajuda a manter pessoas presas "Evidentemente que essa lei nos ajuda a prender as pessoas e elas permanecerem presas. O Ceará saltou nos últimos meses de 21 mil presos para 25 mil presos. Nós precisamos efetivamente que essas pessoas, ao serem presas, possam permanecer presas", disse.