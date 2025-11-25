Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elmano diz PL Antifacção permitirá melhor enfrentamento ao crime

Elmano comenta como lei antifacção pode ajudar segurança no Ceará e disse ter interesse em ir à CPI

O governador do Ceará destacou pontos que, segundo sua visão, garantirá melhores condições para o combate às facções e prisões de faccionados
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou estar ansioso para que o Congresso Nacional vote o projeto de lei que endurece o combate a organizações criminosas, o PL Antifacção, para poder ter um outro tipo de enfrentamento as facções. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada e precisa agora passar pelo Senado.

"Eu tô muito ansioso que o Congresso Nacional possa votar o projeto contra as facções porque ela nos permitirá uma outra condição de enfrentamento no combate às facções criminosas no Brasil e portanto também no Ceará", disse em entrevista coletiva realizada na Câmara dos Deputados após sessão solene de homenagem aos 190 anos da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na segunda-feira, 24.

Elmano destacou pontos para permitir melhores condições no enfrentamento às facções, como novos tipos penais que hoje não existem. Ele mencionou o artigo penal pelo qual a Polícia não precisa de denúncia da vítima para agir contra algum integrante de organização criminosa que ameace expulsar um comerciante ou residente da sua localização.

"Hoje, o cidadão que é de facção e ameaça uma pessoa para sair da casa, ou ameaça um comerciante, eu hoje tenho que fazer uma combinação do crime de ameaça, que só pode ir pra frente se a vítima denunciar. E evidentemente que muitas pessoas têm medo de denunciar porque têm medo de uma represália do crime organizado", disse o governador.

Ele explicou a mudança que a lei introduz: "O artigo penal diz que o sujeito que é de uma facção e ele ameaça alguém, a Polícia não precisa de que ninguém faça uma denúncia e ela pode imediatamente agir, ele ser preso. E a pena que está sendo apresentada é elevada, dificulta medida restritiva, favorece que nós tenhamos a condição de prender a pessoa e ele continuar preso".

Elmano: "precisamos que essas pessoas fiquem presas"

Elmano também afirmou que o texto eleva o tempo de pena a ser cumprido para o detento ter direito a progressão de regime. Isso ajuda a manter pessoas presas

"Evidentemente que essa lei nos ajuda a prender as pessoas e elas permanecerem presas. O Ceará saltou nos últimos meses de 21 mil presos para 25 mil presos. Nós precisamos efetivamente que essas pessoas, ao serem presas, possam permanecer presas", disse.

Além disso, o governador do Ceará declarou que será preciso da colaboração do Poder Judiciário e do Ministério Público no combate às organizações criminosas com a forças de seguranças tendo a "retaguarda" dos órgãos.

Elmano diz ter interesse em ir a CPI do Narcotráfico

Em relação a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, no Senado, que investiga a estrutura, atuação e financiamento de facções criminosas, milícias e organizações ligadas ao tráfico de drogas, Elmano disse ainda não ter recebido convite oficial para comparecer ao colegiado, mas afirmou ter interesse em discutir o tema.

"Eu não tive informações de convite, tive informação de que apresentaram a lista de governadores que seriam convidados. Evidentemente que, se formos convidados, tenho todo o interesse de discutir com o parlamento brasileiro. Até porque boa parte do problema que nós enfrentamos nos estados é um problema de legislação frouxa pra enfrentar o crime organizado no País", afirmou.

"É difícil para os governadores a lei que temos hoje. É difícil para os magistrados, porque hoje eu tenho uma pena curta e a lei diz que, quando a pena é de 24 anos pra baixo, a indicação é de medida restritiva. Portanto, é tornozeleira, prisão domiciliar. E a pessoa não tem de ter tornozeleira e nem ficar em prisão domiciliar, tem que tá é presa em regime fechado para não voltar e fazer ameaça ao cidadão", completou.

