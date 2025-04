Preso, prefeito de Potiretama pede licença de 30 dias e vice assume como interina

LUAN Dantas Félix pediu licença e vice Solange Campelo assumiu / Crédito: Reprodução/Instagram/Solange Campelo

Apesar do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) manter o cargo do prefeito de Potiretama, Luan Dantas Félix (PP) pediu licença da chefia do Executivo municipal. Com isso, a vice Solange Campelo (PT) assumiu como prefeita interina. A sessão extraordinária ocorreu na manhã desta sexta-feira, 18, na Câmara Municipal de Potiretama, e contou com a presença dos nove vereadores da Casa parlamentar.

Vereadores de Potiretama ao lado da vice que assumiu como prefeita interina, Solange Campelo (PT). Ela é a que está ao centro, com roupa na cor laranja Crédito: Tereza Cristina/Arquivo Pessoal Luan está preso preventivamente por suspeita de ser o autor intelectual de um incêndio, que teria sido cometido por integrantes de uma facção criminosa em Alto Santo, município vizinho a Potiretama. A licença do prefeito tem duração de 30 dias e fui anunciada pela primeira-dama, Elaine Melo, em mensagem compartilhada nas redes sociais. "Amo tanto minha terra, que resolvi, nesse momento, fazer um pedido de licença temporária do meu cargo. Pedido esse doloroso por amar o meu povo, por amar a minha cidade e por amar o que eu faço. Certo que a vice-prefeita Solange, que comigo foi eleita por todos vocês, vai assumir o compromisso de fazer por todos o mesmo que tenho procurado fazer nos últimos anos", escreveu Luan em carta divulgada e lida pela esposa.

Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp Ao O POVO, o advogado de defesa de Luan, Pedro Neto, explicou que o afastamento deve durar "até se resolver a questão na prisão preventiva". Já Solange afirmou que dará continuidade aos trabalhos do titular, e que o município não parou durante a ausência dele. "É um momento de muita cautela e de decisões que devem ser muito bem pensadas. Estou a frente do município por tempo indeterminado e o que eu puder fazer como gestora para que o município e a população não sejam prejudicados, irei fazer", disse. Solange também contou que o "grupo da situação anda de mãos dadas, em sintonia e com objetivos em comum".

Entenda Luan Dantas foi preso no último 3 de abril por suposto envolvimento com organização criminosa. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apontou que o prefeito tem “fortes vínculos” com membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Contudo, na quarta-feira, 16, o juiz Isaac Dantas Bezerra Braga, da Vara Única da Comarca de Alto Santo, rejeitou a denúncia de que o prefeito de Potiretama tenha envolvimento com organização criminosa no caso do incêndio de uma fazenda localizada em Alto Santo. O juiz concluiu que não foram apresentadas provas suficientes para comprovar isso. Contudo, ele aceitou a denúncia sobre o incêndio. Isaac Braga não decidiu se vai revogar a prisão preventiva, mas afirmou que analisará o pedido.