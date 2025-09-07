Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MP recomenda que prefeitura de Potiretama realize concurso público após constatar irregularidades

Segundo o MPCE, trabalhadores temporários estavam realizando atividades consideradas de obrigação de servidores concursados segundo a legislação; último concurso do município foi em 2007
Autor Wilnan Custódio
Wilnan Custódio Estágiario
Tipo Notícia

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Promotoria de Justiça vinculada a Potiretama, recomendou à prefeitura municipal que proceda à realização de concurso público para efetivação de servidores.

O documento, divulgado no dia 5 de setembro de 2025, foi assinado pelo promotor Diego Santos e determina que todos os contratos temporários que se destinam a funções ordinárias e permanentes sejam rescindidos dentro de um prazo de 120 dias.

A recomendação surgiu após investigação que identificou a presença de 441 servidores temporários atuando em áreas como saúde, educação, meio ambiente, infância e juventude, entre outras. O número expressivo foi considerado incompatível com o que permitia a legislação vigente, especialmente porque as funções exercidas eram de natureza permanente.

Além da solicitação do concurso público, o promotor orientou que a prefeitura realize, com urgência, um estudo de viabilidade financeira e orçamentária. O objetivo é dimensionar corretamente os cargos efetivos necessários e quantificar as vagas que devem ser preenchidas para ajustar o quadro funcional à realidade administrativa.

Caso ainda seja necessária a contratação de pessoal temporário, a recomendação estabelece condições estritas: devem ocorrer somente em situações emergenciais ou de excepcional interesse público e ser precedidas por processo seletivo simplificado com critérios objetivos e definidos em edital.

O documento não detalha as providências que a prefeitura de Potiretama pretende adotar em resposta à recomendação, tampouco apresenta um cronograma de ações municipal. O último concurso público realizado na cidade data de 2007, evidenciando lacunas de longo prazo no provimento dos cargos efetivos. 

O POVO entrou em contato com o MPCE para entender quais seriam as atividades consideradas ilegais para trabalhadores temporários, e também procurou a prefeitura do município para um posicionamento oficial da gestão, mas ainda não obteve retorno.

