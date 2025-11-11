Santa Quitéria: TRE-CE revoga prisão domiciliar do ex-prefeito Braguinha

O TRE-CE votou, nesta terça-feira, 11, pela revogação da prisão do ex-prefeito de Santa Quitéria, Braguinha / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) revogou, em sessão nesta terça-feira, 11, a prisão domiciliar do ex-prefeito do município de Santa Quitéria, José Braga Barrozo (PSB), também conhecido como Braguinha. A decisão também inclui o restabelecimento e acréscimo de medidas cautelares. Braguinha estava preso desde agosto deste ano após o TRE-CE determinar o retorno do ex-prefeito para a prisão domiciliar, por descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente.

Além disso, o relator enfatizou o restabelecimento das medidas cautelares, incluindo a proibição da participação em eventos de caráter público ou político no Município. “Eu voto no sentido de revogar a prisão domiciliar de José Braga Barrozo e expedir alvará de soltura com a retirada do monitoramento eletrônico e determinar o restabelecimento de todas as medidas cautelares que antes eu havia deliberado, com o acréscimo da proibição de participar de atos políticos partidários”, declarou.

Na sessão, o desembargador também declarou que Braguinha é “uma pessoa idosa, que tem mais de 70 anos e que, segundo relatos, é uma pessoa que padece de várias moléstias”. O voto do relator foi acompanhado pela maioria e apenas o desembargador Emanuel Leite Albuquerque apresentou voto divergente.