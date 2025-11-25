Pesquisa CNT: Lula tem 38,8%; Bolsonaro tem 27% e Ciro, 9,6%

Pesquisa CNT: Lula lidera com 38,8%; Bolsonaro tem 27% e Ciro, 9,6%Pesquisa de intenções de voto para presidente considerou quatro cenários estimulados; Foram realizadas 2.002 entrevistas, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%
Pesquisa CNT de Opinião, divulgada nesta terça-feira, 25, mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente em todos os cenários (estimulados) de intenção de voto no 1º turno da eleição presidencial de 2026. No 1º cenário, Lula aparece à frente do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O petista tem 39% das intenções de voto, contra 27% de Bolsonaro. A vantagem foi ampliada em 6 pontos percentuais, na comparação com o último levantamento. Apesar disso, vale ressaltar que Bolsonaro está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral e foi preso, preventivamente, no sábado, 22, pela Polícia Federal.
Cenários
A pesquisa considerou quatro cenários estimulados que, além de Lula, incluem: Bolsonaro; Ciro Gomes (PSDB); o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o deputado Eduardo Bolsonaro (PL); a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL); o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD); o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).
A 166ª Pesquisa CNT de Opinião foi divulgada nesta terça-feira, 25, e revelou que a popularidade de Lula segue em viés positivo. Foram realizadas 2.002 entrevistas em todas as regiões do País, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi feita de forma presenciar e domiciliar entre 19 e 23 de novembro de 2025.
Enquanto Lula lidera e Bolsonaro é segundo no primeiro cenário estimulado, Ciro Gomes registra 9,6%; Ratinho Jr. tem 6,4%; Ronaldo Caiado aparece com 4,0% e Romeu Zema soma 2,7% das intenções de voto. Os votos em branco ou nulos alcançam 8,5% e outros 3% dos entrevistados se declaram indecisos.
No segundo cenário estimulado que coloca o presidente contra o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula amplia a vantagem e chega a 42,0%. Tarcísio aparece em segundo lugar, com 21,7%; enquanto Ratinho Jr. registra 11,8%, e Romeu Zema, 5,7%; Os votos em branco ou nulo somam 14,7%, enquanto os indecisos representam 4,1%.
Nos outros cenários, Lula aparece com vantagem contra membros da família Bolsonaro (Eduardo Bolsonaro e Michelle Bolsonaro).
Cenário 1 - Estimulada
- Lula - 38,8%
- Jair Bolsonaro - 27,0%
- Ciro Gomes - 9,6%
- Ratinho Jr. - 6,4%
- Ronaldo Caiado - 4,0%
- Romeu Zema - 2,7%
- Branco/Nulo - 8,5%
- Indeciso - 3,0%
Cenário 2 - Estimulada
- Lula - 42,0%
- Tarcísio de Freitas - 21,7%
- Ratinho Jr. - 11,8%
- Romeu Zema - 5,7%
- Branco/Nulo - 14,7%
- Indeciso - 4,1%
Cenário 3 - Estimulada
- Lula 42,7%
- Eduardo Bolsonaro 17,4%
- Ratinho Jr. 14,0%
- Romeu Zema 9,6%
- Branco/Nulo 13,1%
- Indeciso 3,2%
Cenário 4 - Estimulada
- Lula - 42,7%
- Michelle Bolsonaro - 23,0%
- Ratinho Jr. - 11,4%
- Romeu Zema - 8,3%
- Branco/Nulo - 11,7%
- Indeciso - 2,9%