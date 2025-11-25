O que separa e aproxima as prisões dos ex-presidentes do Brasil

Jair Bolsonaro, Michel Temer, Lula e Fernando Collor / Crédito: Evaristo Sa (AFP), Antonio Cruz (Agência Brasil), Evaristo SA (AFP), Marcelo Camargo/Agência Brasil

Desde a redemocratização, quatro ex-presidentes da República tiveram a liberdade cerceada: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Michel Temer (MDB), Fernando Collor de Mello e, mais recentemente, Jair Bolsonaro (PL). Nenhum deles ficou preso em cela comum. Lula e Collor foram presos após condenações — o petista em segunda instância, e Collor após trânsito em julgado. Temer foi detido preventivamente e, depois, absolvido. Já Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses por crimes e cumpria prisão preventiva após descumprir medidas cautelares.

Lula cumpriu pena em uma sala de 15 m² na sede da PF em Curitiba, com banheiro privativo, mesa, armário, esteira ergométrica e televisão.

Temer foi detido inicialmente em uma sala usada pelo corregedor da Polícia Federal no Rio de Janeiro, com banheiro, ar-condicionado e frigobar. Depois, foi transferido para uma sala de Estado-maior no Comando de Policiamento de Choque da PM em São Paulo.

Collor foi levado ao Presídio Baldomero Cavalcanti, em Maceió, onde ocupou uma sala de diretor desocupada, maior que as celas comuns e equipada com ar-condicionado e banheiro, ficando isolado do restante da unidade. Hoje cumpre prisão domiciliar em uma cobertura de 600 m² avaliada em R$ 9 milhões.

Bolsonaro está detido em uma sala de cerca de 12 m² na Superintendência da PF em Brasília, com cama, ar-condicionado, frigobar e banheiro privado. Antes disso, havia cumprido prisão domiciliar no Distrito Federal. Infográfico traz informações sobre prisão de ex-presidentes Crédito: Arte/O POVO Semelhanças e diferenças Três dos quatro ex-presidentes — Lula, Temer e Collor — tiveram as prisões decorrentes de investigações da Operação Lava Jato ou de seus desdobramentos. Todos foram mantidos em condições especiais de detenção, como salas adaptadas em unidades da Polícia Federal ou espaços de Estado-maior. Em todos os casos, o Supremo Tribunal Federal (STF) teve papel decisivo, seja decretando prisões ou solturas, seja fixando condenações. As diferenças, porém, são significativas. Lula e Collor foram presos após condenações; Temer e Bolsonaro, tiveram prisões preventivas. Bolsonaro, posteriormente, foi preso após condenação na trama golpista.