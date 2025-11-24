O que a imprensa internacional falou sobre episódio com tornozeleira eletrônica de Bolsonaro

Reuters Imagem extraída de um vídeo divulgado pela Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (SEAPE) mostra a tornozeleira eletrônica danificada do ex-presidente Jair Bolsonaro A tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de interferir em sua tornozeleira eletrônica durante o final de semana foi destaque na imprensa internacional. A violação do equipamento foi um dos motivos alegados pelo juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para decretar a prisão preventiva do ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, em Brasília.

Bolsonaro admitiu posteriormente ter utilizado um ferro de solda durante a madrugada de sábado (22/11) para tentar violar a tornozeleira, mas afirmou que interrompeu a ação por conta própria e comunicou posteriormente o ocorrido aos agentes responsáveis pelo monitoramento. O jornal The New York Times destacou o fato na reportagem "Como uma tornozeleira eletrônica sabotada pôs fim à prisão domiciliar de Bolsonaro". "Inicialmente, Bolsonaro disse à polícia que havia batido a tornozeleira eletrônica, causando seu mau funcionamento, segundo um relatório da autoridade prisional", diz o diário americano. "Mas quando um agente no local perguntou sobre as marcas de queimadura no dispositivo, Bolsonaro admitiu ter usado um ferro de solda para tentar derretê-lo. Em um vídeo da conversa divulgado pelas autoridades, Bolsonaro pode ser ouvido aparentemente dizendo à agente que havia começado a queimar a tornozeleira horas antes."

EPA/Shutterstock O ex-presidente Jair Bolsonaro (ao fundo, à direita) atrás de uma porta de vidro na sede da Polícia Federal em Brasília "Na ordem de prisão emitida no sábado, o juiz Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, afirmou que as autoridades esgotaram todas as medidas cautelares", diz ainda o NYT. Em sua decisão, Moraes também afirma ter identificado um risco concreto e iminente de fuga após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, convocar uma "vigília" em apoio ao pai nas proximidades da residência do ex-presidente. Em nota, a defesa do ex-presidente disse que a decisão de Moraes causou "profunda perplexidade, principalmente porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos está calcada em uma vigília de orações".

"A Constituição de 1988, com acerto, garante o direito de reunião a todos, em especial para garantir a liberdade religiosa. Apesar de afirmar a 'existência de gravíssimos indícios da eventual fuga', o fato é que o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais", disseram seus advogados. "Além disso, o estado de saúde de Jair Bolsonaro é delicado e sua prisão pode colocar sua vida em risco. A defesa vai apresentar o recurso cabível." Ainda no sábado, Paulo Cunha Bueno, advogado do ex-presidente, falou a jornalistas que "a tornozeleira é uma narrativa que tenta justificar o injustificável", mas não respondeu sobre a violação causada por Bolsonaro no equipamento.

A BBC News Brasil questionou a defesa de Bolsonaro sobre a tentativa do ex-presidente de violar a tornozeleira, como ele próprio admitiu à PF, mas não recebeu resposta até o momento. AFP via Getty Images O ex-presidente Jair Bolsonaro em frente à garagem de sua residência em Brasília, em 11 de setembro de 2025 Em uma reportagem, a agência de notícias Reuters destacou o depoimento de Bolsonaro durante a audiência de custódia de sua prisão realizada no domingo (23/11). "Bolsonaro afirma que medicamentos o fizeram adulterar dispositivo de rastreamento, o que levou à sua prisão", diz o título da matéria.