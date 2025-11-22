Buzinaço e marcha fúnebre: As reações após prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas

Com a movimentação de policiais e jornalistas em frente à Superintendência da Polícia Federal em Brasília (DF), carros passam fazendo buzinaço em frente ao prédio onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , preso preventivamente neste sábado, 22.

O militante Fabiano e Silva Leitão Duarte, conhecido como Fabiano Trompetista, também compareceu. Ele se posicionou na grade do pátio da superintendência e tocou a Marcha fúnebre e a música "tá na hora do Jair, já ir embora" com o trompete.

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, 22, após ordem de prisão assinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O pedido partiu da Polícia Federal, que afirma que uma manifestação convocada por Flávio Bolsonaro poderia representar risco aos agentes, aos participantes e ao próprio ex-presidente.

A decisão de Moraes aponta ainda que o ex-presidente violou o uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado risco de fuga", e que Bolsonaro poderia fugir para embaixadas próximas à sua casa, considerando investigações que já apontaram um planejamento de pedido de asilo para o ex-presidente.