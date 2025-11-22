Como imprensa internacional noticia prisão preventiva de Bolsonaro

Getty Images Jornalistas aguardam em frente à sede da Polícia Federal brasileira em Brasília, para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido Poucas horas após o ex-presidente Jair Bolsonaro ser preso preventivamente pela Polícia Federal em Brasília na manhã deste sábado (22/11), o caso já é destaque em diversos veículos da imprensa internacional. Bolsonaro foi detido após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-presidente foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal, onde deve permanecer em local de custódia especial.

Em sua cobertura sobre os últimos acontecimentos do caso, o jornal americano The Washington Post destacou que "assim como a maioria de seus colegas" do STF, Moraes "raramente toma decisões aos sábados, a menos que haja riscos de segurança envolvidos". A nova prisão preventiva foi decretada a pedido da Polícia Federal, que apontou risco concreto de fuga. Segundo a decisão, esse risco foi identificado após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma "vigília" em apoio ao pai nas proximidades da residência onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar. Além disso, ainda segundo a decisão, o sistema de monitoramento registrou, na madrugada deste sábado, uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro, o que reforçou o entendimento de que havia risco iminente de evasão. "A prisão preventiva deste sábado não significa que Bolsonaro permanecerá na sede da Polícia Federal para cumprir sua pena. A lei brasileira exige que todos os condenados iniciem suas penas na prisão", diz a reportagem do Post sobre a prisão.

O jornal britânico The Guardian destaca o caso com uma matéria intitulada "Ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro preso no Brasil". "Em setembro, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por arquitetar um golpe para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições de 2022. No entanto, o tribunal ainda não decretou a prisão de Bolsonaro por esses crimes, enquanto uma série de procedimentos e recursos judiciais estão em andamento", contextualiza a reportagem. O diário ainda destacou o fato de que apoiadores de Bolsonaro estavam planejando uma "vigília" para a noite deste sábado.

"O protesto havia sido convocado pelo filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, em um vídeo publicado nas redes sociais", diz o Guardian. AFP via Getty Images Jair Bolsonaro em setembro de 2025, após se submeter a uma série de exames médicos Em sua reportagem a respeito do caso, o argentino Clarín destaca a ocorrência de uma violação da tornozeleira eletrônica identificada pelo sistema de monitoramento do ex-presidente: "relatos indicam que ele tentou romper sua tornozeleira eletrônica", diz o jornal. A decisão do STF sobre a prisão não detalha que a violação foi registrada por volta da meia-noite de sábado. "A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", diz o documento.