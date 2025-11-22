Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Para defesa de Bolsonaro, prisão calcada em vigília de orações causa 'profunda perplexidade'

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A defesa do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) afirma, em nota, que a prisão decretada na manhã deste sábado, 22, "causa profunda perplexidade porque, conforme demonstra a cronologia dos fatos, está calcada em uma vigília de orações". Diz que a Constituição de 1988 garante o direito de reuniões a todos, "em especial para garantir a liberdade religiosa", e refuta a afirmação de que existiriam "gravíssimos indícios da eventual fuga".

"O fato é que o ex-presidente foi preso em sua casa, com tornozeleira eletrônica e sendo vigiado pelas autoridades policiais", declara a defesa.

A nota é assinada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador da Cunha Bueno.

Os advogados afirmam que irão apresentar o recurso cabível.

Dizem também que o estado de saúde de Bolsonaro é delicado e que a prisão pode colocar a vida do ex-presidente em risco.

