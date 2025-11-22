Bolsonaro preso: Michelle cancela ida a evento no Ceará

Michelle Bolsonaro e Priscila Costa / Crédito: Reprodução

Após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã deste sábado, 22, Michelle Bolsonaro, que estava no Ceará desde sexta, 21, cancelou evento programado em Caucaia e voou de volta para Brasília. Às 11h22min, de acordo com a assessoria de Michelle, ela já havia partido.

Ex-primeira-dama participaria de evento, no Ginásio Cazuzão, promovido pelo PL Mulher, que seria uma das ações de apoio à pré-candidatura ao Senado Federal da vereadora Priscila Costa (PL). Leia Mais | O que aliados e oposição já disseram sobre prisão de Bolsonaro Na sexta, ambas estiveram em evento fechado no Marina Park, em Fortaleza. Nesta manhã, após a prisão, Michelle publicou o Salmo 121 da Bíblia em sua conta do Instagram. Em outro storie, escreveu que confia da Justiça de Deus e lembrou de quando Bolsonaro foi ferido em 2018.

"A sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio, mas em Deus ele é forte. Ele é GRANDE, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele", diz um trecho da postagem. Prisão de Jair Bolsonaro O ex-presidente foi preso por mandado de prisão preventiva expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em medida cautelar. Ele foi detido por volta das 6h e levado à Superintendência da Polícia Federal (PF). Desde 4 de agosto, o ex-presidente estava em prisão domiciliar. Na ocasião, o ministro Alexandre de Moraes impôs a medida ao considerar que Bolsonaro havia descumprido restrições cautelares, utilizando redes sociais de aliados, incluindo seus três filhos parlamentares, para propagar mensagens que, segundo Moraes, traziam “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.



Priscila Costa (PL) afirma que prisão de Bolsonaro é "humilhação" Vereadora Priscila Costa (PL) disse que a prisão de Jair Bolsonaro "é, na verdade, uma cena artificialmente criada para humilhar, para envergonhar". Ela destacou que o ex-presidente é "sem crimes", que tem 70 anos e um estado de saúde vulnerável. Priscila está em um hotel de Fortaleza, onde Michelle Bolsonaro também está hospedada. "Então, é realmente um momento de humilhação, mas essa humilhação, ela é fruto do incômodo que Bolsonaro causa, porque por onde ele passa, ele é exaltado", afirmou.