Flávio diz que vida de Bolsonaro está em risco e mantém vigília

O senador Flávio Bolsonaro (PL) fez uma transmissão ao vivo na tarde deste sábado, 22, em manifestação contra a prisão preventiva do próprio pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Afirmando se tratar de uma “perseguição”, o político fez críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“O que o Alexandre de Moraes fez hoje foi criminalizar o direito sagrado do livre exercício da minha crença. Ele está dizendo que eu não posso orar pelo meu pai, pelo meu País, que eu não posso pedir um padre para orar em cima de um carro de som”, argumentou, citando trechos da decisão de Moraes e passagens bíblicas durante a live nas redes sociais.

Em dado momento da transmissão, o senador pediu aos aliados que continuem com as orações. "Quero pedir a todos os pastores e padres que, neste domingo em suas igrejas, falem sobre esse assunto, falem da forma que Deus tocar o coração de vocês. O Brasil está atravessando um momento muito grave sim, um total desgaste da democracia, de total desrespeito à Constituição, às garantias individuais. Não precisa provar mais nada para botar uma pessoa inocente na cadeia", alegou.

Flávio também acusou Moraes de usar "mais uma vez um filho" para prender o ex-presidente.

"Se ele morrer, a culpa será sua", diz Flávio para Moraes

Lendo a decisão que determinou a prisão preventiva de Bolsonaro, Flávio alega que a ordem é “baseada em hipóteses e achismos”, já que as justificativas do ministro do STF para a detenção do ex-presidente foram a convocação de uma vigília em frente ao condomínio onde ele estava cumprindo prisão domiciliar e a ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica na madrugada de sábado.