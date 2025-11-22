Eduardo diz que Moraes tenta "matar" Bolsonaro com prisão

￼EDUARDO Bolsonaro está nos Estados Unidos / Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

"Se acontecer algo com o meu pai, a culpa é sua. Se ele morrer, a culpa será sua. Não adianta prender, ameaçar e perseguir, não vão calar a direita”, escreveu o senador. Bolsonaro foi preso após evidências de fuga Moraes deu a ordem de prisão preventiva após a Corte máxima ser informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro às 0h08 deste sábado, 22. Segundo o ministro do STF, a informação "constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão" causada por uma vigilia que estava sendo convocada pelo filho 02 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro.