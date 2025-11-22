Eduardo diz que Moraes tenta "matar" Bolsonaro com prisão

Eduardo diz que Alexandre de Moraes tenta "matar" Bolsonaro com prisão preventivaDeputado federal, que está nos Estados Unidos desde fevereiro, usou as redes sociais para fazer acusações sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais neste sábado, 22, para atacar e fazer acusações contra Alexandre de Moraes, afirmando que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) estaria "tentando matar" o ex-presidente Jair Bolsonaro com o decreto de prisão preventiva.
"Moraes está tentando terminar o trabalho que Adélio Bispo começou. É uma tentativa de assassinato, nada menos do que isso. (...) Precisamos entender que Alexandre de Moraes é um psicopata (...) O objetivo de Alexandre de Moraes é bem simples: matar meu pai. Terminar o serviço que a esquerda já tentou", escreveu Eduardo em uma publicação feita no X (antigo Twitter).
Em outro trecho da postagem, o parlamentar prometeu ainda reagir a ação. "Nada disso irá nos fazer recuar ou desistir. O martírio do meu pai só irá acender a chama da justiça em nossos corações", disse. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro de 2025.
Mais cedo, outro integrante do clã Bolsonaro já tinha atacado o ministro do STF. Em transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, o senador Flávio Bolsonaro também tentou responsabilizar o ministro.
"Se acontecer algo com o meu pai, a culpa é sua. Se ele morrer, a culpa será sua. Não adianta prender, ameaçar e perseguir, não vão calar a direita”, escreveu o senador.
Bolsonaro foi preso após evidências de fuga
Moraes deu a ordem de prisão preventiva após a Corte máxima ser informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica do ex-presidente Jair Bolsonaro às 0h08 deste sábado, 22.
Segundo o ministro do STF, a informação "constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão" causada por uma vigilia que estava sendo convocada pelo filho 02 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro.
