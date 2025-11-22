Deputados cearenses do PL vão a Brasília para apoiar Bolsonaro

André Fernandes, Jair Bolsonaro, e Carmelo Neto em evento. / Crédito: Samuel Setubal

Com a prisão preventiva de Jair Bolsonaro na manhã deste sábado, 22, parte dos políticos cearenses filiados ao PL deve viajar para Brasília para prestar apoio ao ex-presidente. O deputado federal e presidente do PL Ceará, André Fernandes, publicou vídeo criticando a prisão e afirmando que pegaria um avião para estar próximo dos aliados o mais breve possível. “Estou cancelando minha agenda e indo para Brasília. Não sei ainda se a manifestação que aconteceria hoje em frente à casa de Bolsonaro ainda será no mesmo local. Porém, estou indo para participar”, detalhou o deputado em postagem no Instagram, reforçando que “não abandonará Bolsonaro”.

O deputado estadual Carmelo Neto, presidente nacional do PL Jovem, está em Cuiabá para participar do encontro anual da organização e informou que embarcará “no primeiro voo para Brasília”. “Cancelei a minha agenda em Cuiabá-MT, onde estou para participar do encontro estadual do PLJ, e embarco no primeiro voo para Brasília. É hora de prestar toda nossa solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro e sua família”, escreveu Carmelo em publicação em seu perfil no X (Twitter). Entenda | Bolsonaro violou uso de tornozeleira eletrônica e tinha "elevado"risco de fuga", diz Moraes

Acompanhe | Veja linha do tempo dos crimes até a condenação e prisão de Jair Bolsonaro 'História presencia a maior injustiça já cometida', diz Dra. Silvana Deputada estadual pelo PL, Dra. Silvana anunciou que não irá participar do evento do PL Mulher que será realizado hoje em Caucaia e que teria a presença de Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro. “Eu não vou para o evento. Poucas vezes estive tão arrasada na minha vida, hoje é um dia de luto para a democracia. A história presencia a maior injustiça já cometida”, declarou ao O POVO.