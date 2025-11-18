TSE pauta cassação da chapa do PL Ceará para o dia 27 de novembro

￼MARTA Gonçalves, Dra Silvana, Alcides Fernandes e Carmelo Neto / Crédito: Samuel Setubal/ O POVO, Júnior Pio / Alece e Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pautou para o próximo dia 27 de novembro o julgamento das ações que cassaram a chapa de deputados estaduais do PL por fraude à cota de gênero nas eleições de 2022. O processo passou quase um ano engavetado, antes da última movimentação: a publicação da intimação de pauta na última segunda-feira, 17. A última movimentação do caso havia ocorrido em dezembro de 2024, quando o TSE rejeitou, por unanimidade, pedido de suspeição feito pela bancada do PL contra Francisco Érico Carvalho Silveira, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), que votou pela cassação da chapa ainda em 2023.

Entenda o processo que pode cassar a chapa do PL Ceará Em 2022, quando a presidência do PL no Ceará ainda era ocupada por Acilon Gonçalves, atualmente no PSB, a sigla supostamente cometeu fraude à cota de gênero. O caso foi julgado em maio de 2023 pelo TRE-CE, sob a relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. À época, o relator do processo votou pela improcedência da ação, acompanhado do juiz Glêdison Marques. Mas a juíza Kamile Castro votou a favor da cassação, junto de outros três magistrados. Assim, a maioria deu provimento. Após o resultado, o desembargador Inácio Cortez pediu vistas (mais tempo para análise). Dessa forma, o caso só voltou ao plenário em 30 de maio. No retorno do julgamento, o TRE-CE cassou, por 4 votos a 3, toda a chapa de deputados estaduais do PL (eleitos e suplentes).

Ainda sobre a decisão do TRE-CE, o então presidente Acilon Gonçalves entrou com requerimento na instância estadual, para pedir a suspeição do juiz titular Francisco Érico Carvalho Silveira. Em razão da ação, o julgamento foi suspenso, mas, posteriormente, o pedido foi negado. O reconhecimento da fraude à cota de gênero teve como base as candidaturas de Andreia Moura Fernandes, Marlúcia Barroso Bento, Maria Meiriane de Oliveira, Viviane dos Santos Silva e Oneida Pontes Pinheiro, tidas como “laranjas” de processo eleitoral do qual elas não seriam, efetivamente, candidatas. Como funciona a cota de gênero nas eleições A cota de gênero é prevista na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), que assegura o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo.