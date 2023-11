TRE rejeita recurso do PL Ceará; caso dos quatro deputados estaduais vai para o TSE

Assim, o futuro de Alcides Fernandes , Carmelo Neto , Dra. Silvana e Marta Gonçalves será decidido na alçada federal, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidido pelo ministro Alexandre de Moraes .

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) encerrou nesta terça-feira, 7, o julgamento dos embargos apresentados pelo PL do Ceará contra a decisão da Corte eleitoral cearense de cassar mandato dos quatro deputados estaduais eleitos pelo partido em 2022.

Em 30 de maio deste ano, o PL foi responsabilizado por fraude à cota de gênero por ter inscrito mulheres como candidatas, ainda que sem autorização delas. Os quatro deputados eleitos pelo partido para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) tiveram os diplomas cassados, mas seguem no exercício dos mandatos enquanto o recurso não for julgado pelo TSE.

Conforme o colunista do O POVO, Carlos Mazza, seguiram o voto da relatora Kamille Moreira de Castro os juízes Demétrio Saker Neto, Glêdison Marques Fernandes e o presidente do Tribunal, o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos.

Os votos divergentes foram apresentados pelo juiz Roberto Soares Bulcão, seguido pelo juiz Rogério Feitosa Carvalho Mota e pelo desembargador Francisco Gladyson Pontes.

Em nota ao colunista Carlos Mazza, a defesa de Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes (PL-CE), afirmou que segue confiante na reversão da condenação, confiante de que o processo contém nulidades que provocarão uma reviravolta.