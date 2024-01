Entenda a cassação da chapa de deputados do PL Ceará, que chega a um fim no TRE-CE

Chapa do PL Ceará foi cassada pelo TRE-CE e casos segue para o TSE Crédito: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Com a decisão, unânime, do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), de manter a cassação da chapa de deputados estaduais do PL Ceará, por suspeita de fraude à cota de gênero, a questão chega a um fim na corte cearense, mas deve seguir pelos próximos meses na instância máxima da Justiça Eleitoral: o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O caso remete à eleição de 2022. O TRE-CE rejeitou, nesta quarta-feira, 24, os últimos recursos (embargos de declaração) que tramitavam na corte e que envolvem denúncias sobre a eleição de 2022 e suspeitas de fraude à cota de gênero pela sigla. Uma série de ações foi movida por diversos atores, alegando que o partido inscreveu, sem consentimento, mulheres no último pleito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na lei eleitoral, é previsto que pelo menos 30% das candidaturas de cada partido devem ser de um gênero, neste caso de mulheres. As denúncias movidas contra o PL apontavam que o partido teria fraudado a cota para atingir o número mínimo de candidatas e no decorrer do caso, mulheres que foram candidatas alegaram não ter consentido seus respectivos registros de candidatura para a eleição.