TRE suspende trâmite da cassação de chapa do PL Ceará e envia para TSE decidir suspeição de juiz

Presidente do TRE remeteu ao TSE análise de recurso no caso da cassação da chapa do PL no Ceará Crédito: Samuel Setubal

Andréia não foi reconhecida como candidata, como solicitado por ela, mas o partido inscreveu outra candidata e teve a situação considerada regular. A ação argumentou que a substituição de candidaturas não eliminaria a fraude. O processo pedia também a inelegibilidade do presidente da legenda, o prefeito de Eusébio Acilon Gonçalves, bem como a devolução do dinheiro recebido pela sigla pelos Fundos Partidário e Eleitoral durante as eleições. No julgamento, foi analisada a ação movida também pela Federação Brasil da Esperança formada pelo PT/PCdoB/PV. O pedido de cassação da chapa foi acatado pelo TRE-CE. A inelegibilidade de Acilon foi recusada. A legenda recorreu no âmbito do próprio tribunal, com a apresentação dos embargos, que ainda não foram julgados.