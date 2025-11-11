Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Joel Barroso é diplomado como prefeito de Santa Quitéria

Joel Barroso é diplomado pela Justiça Eleitoral como prefeito de Santa Quitéria

Filho do ex-prefeito Braguinha venceu eleição suplementar em outubro; ele assume o cargo após a cassação do pai, acusado de envolvimento com facção criminosa
O prefeito de Santa Quitéria, Joel Barroso (PSB), e o vice-prefeito, Das Chagas (PSB), foram diplomados pela Justiça Eleitoral na última segunda-feira, 10, após venceram a eleição suplementar no fim de outubro, que ocorreu devido à cassação do ex-prefeito de Santa Quitéria Braguinha (PSB) - pai de Joel -, acusado de envolvimento com facção criminosa.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, assim, estão aptos a tomar posse nos respectivos cargos.

“Estamos oficialmente diplomados e prontos para seguir com responsabilidade e dedicação, honrando a confiança do povo de Santa Quitéria. Seguiremos firmes no propósito de construir uma cidade cada vez mais forte, justa e desenvolvida para todos!”, disse Joel em publicação nas redes sociais.

Eleição suplementar

O novo prefeito do município é filho de Braguinha, ex-gestor cassado e preso após denúncias de ter apoio de facção criminosa para intimidar candidaturas da oposição.

Após a cassação de Braguinha, a eleição suplementar aconteceu no dia 26 de outubro e o PSB lançou Joel como candidato. Com 53,11% dos votos válidos, Joel venceu as adversárias Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil).

Com a vitória, Joel assume oficialmente o comando da Prefeitura após liderar interinamente desde janeiro, quando o pai foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato.

Em entrevista ao O POVO, Joel negou que o novo mandato significaria continuidade da gestão do próprio pai. Ele lembrou ter trocado todo o secretariado, garantindo autonomia para as decisões. "Papai não interfere em momento algum no meu mandato. Obviamente, eu ouço, escuto muito meu pai, mas meu pai não interfere na nossa administração", afirmou.

 

