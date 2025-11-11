Joel Barroso é diplomado como prefeito de Santa Quitéria

Joel Barroso na cerimônia de diplomação como novo prefeito de Santa Quitéria / Crédito: Reprodução / Instagram @joelbarrososq e @chagascontador

O prefeito de Santa Quitéria, Joel Barroso (PSB), e o vice-prefeito, Das Chagas (PSB), foram diplomados pela Justiça Eleitoral na última segunda-feira, 10, após venceram a eleição suplementar no fim de outubro, que ocorreu devido à cassação do ex-prefeito de Santa Quitéria Braguinha (PSB) - pai de Joel -, acusado de envolvimento com facção criminosa. A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, assim, estão aptos a tomar posse nos respectivos cargos.

“Estamos oficialmente diplomados e prontos para seguir com responsabilidade e dedicação, honrando a confiança do povo de Santa Quitéria. Seguiremos firmes no propósito de construir uma cidade cada vez mais forte, justa e desenvolvida para todos!”, disse Joel em publicação nas redes sociais. Eleição suplementar O novo prefeito do município é filho de Braguinha, ex-gestor cassado e preso após denúncias de ter apoio de facção criminosa para intimidar candidaturas da oposição. Após a cassação de Braguinha, a eleição suplementar aconteceu no dia 26 de outubro e o PSB lançou Joel como candidato. Com 53,11% dos votos válidos, Joel venceu as adversárias Lígia Protásio (PT) e Cândida Figueiredo (União Brasil). Com a vitória, Joel assume oficialmente o comando da Prefeitura após liderar interinamente desde janeiro, quando o pai foi preso às vésperas de assumir o segundo mandato.