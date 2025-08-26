Elmano diz que União-PP apoiam governo; Wagner reage: 'Desespero'

Elmano de Freitas e Capitão Wagner divergiram sobre maioria dentro da federação entre União e PP / Crédito: AURÉLIO ALVES/O POVO

Após a formalização da federação União Progressista (UPb), entre os partidos União Brasil e Progressistas (PP), há uma expectativa para saber quem irá presidir a federação no Ceará, principalmente pela presença de integrantes da base e da oposição nas duas siglas. Em evento de lançamento da nova edição do Anuário do Ceará nessa segunda-feira, 25, o ex-deputado federal Capitão Wagner e o governador Elmano de Freitas divergiram sobre o posicionamento dos integrantes da federação. Ao O POVO, o petista pontuou que o fator decisivo da eleição no Ceará será a avaliação da gestão e não o apoio, ou não, da federação entre União Brasil e PP, porém chegou a considerar que tem a maioria com o governo, mencionando os cincos deputados federais que integram o bloco. Prontamente, Wagner rebateu a fala do adversário político.

Na última semana, Elmano de Freitas indicou a ex-prefeita de Massapê, Aline Albuquerque (Republicanos), para o cargo de conselheira da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). Aline é filha do atual secretário das Cidades do Ceará, Zezinho Albuquerque (PP), e irmã do deputado federal AJ Albuquerque (PP), presidente do Progressistas no Ceará. Os irmãos são rompidos politicamente desde a última eleição, quando AJ apoiou o adversário de Aline na corrida eleitoral. O governador destacou a capacidade de Aline para o cargo e frisou que o nome da ex-prefeita já era cotado. Elmano também afirmou que seguirá com o apoio de Zezinho, independente do posicionamento da federação no Ceará. “Eu sei do preparo dela, da preparação técnica que ela tem, da formação que ela tem, uma pessoa absolutamente capacitada para ir para a Arce. Fico feliz de poder nomear uma pessoa que é extremamente capacitada para tal. Não é isso que vai decidir se a federação União-PP vai estar conosco. O Zezinho está conosco com ou sem isso”, disse.

Perguntado sobre o movimento do governador, Capitão Wagner considerou que a indicação vem para atender Zezinho e não necessariamente o PP. “É um movimento que o governo tem feito para pegar todos os derrotados na eleição do ano passado, para trazer para a sua base. O governo quer o prefeito e quer o adversário do prefeito na sua base. A gente entende que é uma estratégia política que deu certo na última eleição, mas que não tem relação nenhuma com a federação, pelo menos no meu ponto de vista”, considerou. O ex-deputado federal, cotado para presidir o UPb no Estado, antecipou que o nome escolhido fará parte dos quadros do União Brasil e será divulgado nesta semana.