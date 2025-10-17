Roberto Cláudio deve comandar o União Brasil em Fortaleza

Roberto Cláudio comandará o União Brasil em Fortaleza após filiação, diz WagnerSem data confirmada, filiação é adiada desde junho; previsão é de que evento ocorra, em Brasília, entre o final de outubro e início de novembro
O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) deve comandar o União Brasil em Fortaleza após filiação ao partido, que está prevista entre o final de outubro e início de novembro. A informação sobre a liderança na Capital foi confirmada pelo ex-deputado e presidente estadual da sigla Capitão Wagner, nesta sexta-feira, 17, na sede do partido em Fortaleza.
Wagner afirmou que o ex-prefeito chegará ao União com essa missão. “Ele vai comandar o partido aqui na Cidade, a partir do momento em que ele assumir. Hoje, o partido está sob responsabilidade da Dayany (deputada federal e esposa de Wagner), que foi a deputada federal com mais votos aqui na Capital. E, logicamente, pelo tamanho, envergadura que o Roberto tem, a gente vai passar para ele essa missão de conduzir o partido aqui na Capital”, disse.
Filiação
Roberto Cláudio continua sem partido e a filiação ao União vem sendo adiada desde junho, quando se desfiliou do PDT e anunciou que iria para a sigla de oposição.
Nesta sexta, Wagner confirmou que a filiação do ex-pedetista será em Brasília e poderá ocorrer entre o final de outubro e início de novembro. De acordo com o ex-deputado, o presidente nacional do União, Antônio Rueda, quer a presença de Ciro Gomes (PDT) e Tasso Jereissati (PSDB) no ato.
“Vai ser em Brasília. Liguei para o Rueda, ele confirmou. Está fora do país, mas está vindo dia 27 para estar aqui disponível tanto no final do mês, como no começo de novembro. Ele quer, logicamente, que estejam presentes o Ciro Gomes, Tasso. E eu acho que vai dar certo aí no finalzinho do mês ou, no máximo, na primeira semana em novembro”, detalhou.
Roberto Cláudio é um dos possíveis pré-candidatos ao Governo do Ceará pela oposição. O ex-ministro Ciro Gomes é outro nome ventilado. Ciro pediu desfiliação do PDT e deve se filiar ao PSDB. Ele aparece como um dos favoritos para representar o grupo na disputa no Ceará.
Nesta sexta, Roberto Cláudio chegou a comentar sobre a possível candidatura de Ciro e considerou a alternativa como um “privilégio”.
O ex-prefeito também avaliou o pedetista como um nome “super competitivo” nacionalmente, porém enfatizou que o Ceará seria prioridade para Ciro neste momento.
“Temos à disposição de luta um dos maiores líderes políticos nacionais, que é o Ciro Gomes, aqui no estado do Ceará. Ele mesmo falou publicamente que é um homem de missões, que é um homem que está à disposição das lutas que forem necessárias. Então, é muito bom a gente saber que pode contar, eventualmente, com a pré-candidatura do Ciro para o Governo do Estado".
Com informações da repórter Mariana Lopes
