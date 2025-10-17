Roberto Cláudio deve comandar o União Brasil em Fortaleza

Em evento na sede do União Brasil nesta sexta-feira, 17, Capitão Wagner afirmou que Roberto Cláudio comandará o partido em Fortaleza após filiação / Crédito: Mariana Lopes/O POVO

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (sem partido) deve comandar o União Brasil em Fortaleza após filiação ao partido, que está prevista entre o final de outubro e início de novembro. A informação sobre a liderança na Capital foi confirmada pelo ex-deputado e presidente estadual da sigla Capitão Wagner, nesta sexta-feira, 17, na sede do partido em Fortaleza. Wagner afirmou que o ex-prefeito chegará ao União com essa missão. “Ele vai comandar o partido aqui na Cidade, a partir do momento em que ele assumir. Hoje, o partido está sob responsabilidade da Dayany (deputada federal e esposa de Wagner), que foi a deputada federal com mais votos aqui na Capital. E, logicamente, pelo tamanho, envergadura que o Roberto tem, a gente vai passar para ele essa missão de conduzir o partido aqui na Capital”, disse.