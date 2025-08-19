União/PP: Federação ocorre hoje; Wagner garante oposição no Ceará

Logo da União Progressista, federação União Brasil e Progressistas que se formaliza nesta terça-feira, 19 / Crédito: Divulgação/FUP

O União Brasil e o Progressistas formalizam a federação União Progressista (UPb) nesta terça-feira, 19, data da primeira convenção oficial, em Brasília. Antes do momento, os partidos realizam as próprias convenções. Pela manhã, a reunião da executiva do União Brasil será realizada no Auditório Águas Claras, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No mesmo momento, o Progressistas estará reunido no Auditório Petrônio Portela, Anexo II do

Senado Federal. À tarde, será realizada a primeira convenção oficial da UPb. Presidente do União Brasil no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner relatou na semana passada que a expectativa é "muito boa" para oficialização da federação. Questionado sobre quem deve presidi-la no Ceará, ele não citou nomes, mas disse que o comando ficará com o União Brasil. Leia mais União Brasil formalizará federação com o PP em 19 de agosto; RC se filiará em seguida Sobre o assunto União Brasil formalizará federação com o PP em 19 de agosto; RC se filiará em seguida "Eu prefiro não comentar quem vai assumir a presidência, porque tanta gente já disse que ia assumir", comentou. "A presidência fica com o União Brasil, mas quanto ao nome, eu prefiro aguardar terça ou quarta para poder passar", reforçou Wagner.

Procurado pelo O POVO, o presidente do Progressistas Ceará, deputado federal AJ Albuquerque, não respondeu até a publicação desta matéria. No Estado, o partido compõe a base do governo Elmano de Freitas (PT). Já o União Brasil, é parte da oposição. Sobre o tema, Wagner disse: "Pelo menos o que o presidente [do União Brasil, Antônio Rueda] me disse hoje é que a gente vai ficar na oposição no Ceará. Está tudo acertado". RC no UB Após a formalização da federação, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio deve se filiar ao União Brasil. A filiação deve ocorrer somente após a oficialização da federação pois RC espera contar com as presenças de líderes nacionais das siglas no evento.

A previsão é de que os presidentes nacionais de ambas as legendas, Antônio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP), venham até o Ceará para prestigiar o momento. Apesar disso, ainda não há uma data definida. Além destes líderes, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT), o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) e ACM Neto (União), líder político do grupo na Bahia, devem marcar presença no evento de filiação de Roberto Cláudio. Federação União Progressista é disputada pela base No Ceará, o União Brasil é presidido pelo ex-deputado federal Capitão Wagner. Embora se coloque como oposição ao governo do PT, inclusive com RC como pré-candidato ao Governo em 2026, a base estadual petista fez tentativas de atrair o partido para sua base aliada.

Alguns dos nomes do União Brasil com algum nível de proximidade com o grupo do governador Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), são a deputada federal Fernanda Pessoa e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Do lado do PP, o presidente do partido no Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque, se articula para manter a sigla dentro da base de Elmano. Entretanto, ao formalizarem uma federação, os partidos deverão seguir a mesma posição. No Ceará, a previsão é de que o União Brasil comande o grupo. Quer receber as últimas notícias de Política pelo WhatsApp? Entre no canal Política do O POVO Ao decidir se mudar do PDT para o União Brasil, Roberto Cláudio recebeu garantia de que o partido seguirá como oposição no Ceará, apesar das tratativas que tentaram levar a sigla para a base e de existirem alas do partido próximas à gestão Elmano.