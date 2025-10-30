AO VIVO: Após megaoperação contra CV no Rio, Castro e Lewandowski anunciam escritório emergencial

Operação no Rio deixa cerca de 121 pessoas mortas / Crédito: Reprodução OP News

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa O POVO News desta quinta-feira, 30, destaca os desdobramentos da megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou mais de 121 pessoas mortas, segundo a polícia civil. A ação, mobilizada por cerca de 2,5 mil agentes das forças estaduais (PM, CORE) para cumprir 100 mandados de prisão contra o Comando Vermelho (CV), gerou tensão política. Apesar de o governador Cláudio Castro (PL) afirmar que havia pedido apoio federal, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não recebeu formalmente nenhum pedido para a operação. Agora, ambos decidiram criar um escritório emergencial para coordenar medidas conjuntas de enfrentamento ao crime organizado.

Em meio às críticas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o País “não pode aceitar que o crime continue destruindo famílias” e cobrou ações integradas entre União e Estados. Já governadores de centro-direita viajaram ao Rio em gesto de apoio político a Castro, defendendo a autonomia dos estados na condução das operações de segurança. A ofensiva policial resultou em mais de 100 prisões e deixou líderes de facções foragidos. A Polícia Militar do Rio admitiu a perda de imagens das câmeras corporais utilizadas durante a ação — ponto que intensificou o questionamento de entidades de direitos humanos sobre a transparência da operação. Enquanto a repercussão política cresce, o governador Cláudio Castro descartou pedir Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e afirmou que o uso das Forças Armadas é responsabilidade federal. Assista