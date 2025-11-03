Cláudio Castro: Gestão teve aumento na aprovação após operação mais letal do RJ, diz Datafolha

A aprovação da gestão do governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) alcançou o maior patamar desde 2022, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 1º. Apesar da alta na aprovação, a taxa de rejeição também é a maior da série histórica. Segundo o instituto, 40% dos entrevistados na capital e região metropolitana classificam o governo como ótimo ou bom. Já 34% avaliam a administração de Castro como ruim ou péssima, e 23% a consideram regular. Na edição anterior da pesquisa, de setembro de 2022, 31% aprovavam a gestão, 25% a reprovavam e 37% a avaliavam como regular.

O levantamento foi feito dias após a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Com 121 mortos, ela é considerada a mais letal do Estado e reacendeu o debate sobre a política de segurança no Rio. Na capital, a aprovação do governo de Castro cai para 30%, considerando margem de erro de cinco pontos percentuais, e sobe para 51% nas demais cidades do entorno - com margem de erro de seis pontos. A desaprovação chega a 39% entre os moradores da capital e a 28% na região metropolitana. O índice é maior entre os homens (49%) do que entre as mulheres (32%), e sobe para 67% entre pessoas que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições. Para essas informações, a margem de erro é de seis pontos percentuais para mais ou para menos. Já entre eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cai para 17%, com margem de erro de sete pontos percentuais. O governo é considerado ruim ou péssimo para 61% dos eleitores do petista, e para 12% dos que votaram em Bolsonaro.