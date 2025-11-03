Mauro assume vice-presidência do PDT, mas não crava permanência

Mauro Filho assume vice-presidência do PDT Ceará, mas não crava permanênciaO deputado federal teria avisado sobre intenção de deixar o partido no ano que vem, mas assumiu a 1° vice-presidência pedetista no último sábado, 1°
O deputado federal Mauro Filho assumiu a 1° vice-presidência do PDT no Ceará no último sábado, 1°, mas o futuro partidário do parlamentar ainda é incerto e só deverá ter um desfecho na janela partidária, em abril do ano que vem.
Um dia antes da convenção pedetista, Mauro manifestou o desejo de deixar a sigla brizolista, segundo informou João Paulo Biage, colunista e correspondente do O POVO em Brasília. Entretanto, ao se tornar dirigente estadual, o PDT faz acenos para que Mauro permaneça filiado. O deputado por sua vez, não cravou se sai ou se fica.
Em discurso durante o evento, Mauro afirmou que irá ajudara o presidente estadual, o também deputado federal André Figueiredo, em todas as missões que lhe forem delegadas, incluindo a de fortalecer o PDT no interior do Ceará. Filho recebeu diversos acenos e elogios dos presentes, incluindo o presidente nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupi.
"Estou aqui mais uma vez membro do PDT, atendendo o convite para ser o 1° vice-presidente, auxiliar o presidente André aquilo que for necessário para poder primeiro inserir o PDT cada vez mais no Interior, eu tenho essa missão. Quero agradecer a confiança que me foi depositada e estou pronto para realizar as tarefas que vão fortalecer o partido em todo o Ceará", disse Mauro.
Leia mais
Elogios de Lupi
Em seu discurso Carlos Lupi fez diversos elogios a Mauro Filho, o classificando como o melhor quadro de economia no Brasil e como a voz do PDT no Congresso Nacional, por não ter rabo preso com ninguém.
"É o melhor, mais importante, mais patriota que entende de economia desse País. Ele é a voz que representa o PDT em tudo que se trata de economia. Muito obrigado por ser essa voz, pela sua competência de tocar nas feridas", disse Lupi a Mauro, que também é vice-líder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados.
"Você não tem rabo preso, você tem autonomia e coragem. É uma honra estar contigo (...) Muito obrigado por ser vice-presidente do PDT aqui no Ceará. A tua humildade me toca", completou.
Mauro fala de chapa para 2026
Em entrevista após o evento, Mauro destacou que o PDT tem lhe dado oportunidades com espaços de destaque em comissões e matérias legislativas no Congresso Nacional. Sobre a chapa para deputado federal, falou da importância de ter um bom plantel, para eleger até três parlamentares.
"É importante fazer uma nominata, porque o coeficiente de deputado federal é 231 mil votos. É muito voto. Pra fazer dois deputados precisamos pelo menos de 310/320 mil. Se crescer muito fazer três, mas sempre trabalhando para poder interiorizar o PDT, buscar uma nominata extensa, completa para poder chegar ao objetivo maior", disse.
Questionado sobre a decisão de pedir para deixar o partido e se o evento na convenção seria uma confirmação de que ficaria, o deputado apenas disse: "Eu sou 1° vice-presidente do PDT".
PDT ou PSB?
De acordo com informações do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, a tendência é de que Mauro Filho siga o grupo liderado pelo senador Cid Gomes (PSB) e se filie ao PSB durante a janela partidária. Os prefeitos mais próximos dele estão no partido, inclusive o ex-prefeito de Redenção e pré-candidato a deputado estadual, Davi Benevides, filho de Mauro.
O deputado federal também era próximo do ex-ministro Ciro Gomes, que recentemente deixou o PDT e se filiou ao PSDB.