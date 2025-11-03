Mauro assume vice-presidência do PDT, mas não crava permanência

FORTALEZA-CE, BRASIL,01.11.2025: Eleição de diretórios do PDT. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O deputado federal Mauro Filho assumiu a 1° vice-presidência do PDT no Ceará no último sábado, 1°, mas o futuro partidário do parlamentar ainda é incerto e só deverá ter um desfecho na janela partidária, em abril do ano que vem. Um dia antes da convenção pedetista, Mauro manifestou o desejo de deixar a sigla brizolista, segundo informou João Paulo Biage, colunista e correspondente do O POVO em Brasília. Entretanto, ao se tornar dirigente estadual, o PDT faz acenos para que Mauro permaneça filiado. O deputado por sua vez, não cravou se sai ou se fica.

"É o melhor, mais importante, mais patriota que entende de economia desse País. Ele é a voz que representa o PDT em tudo que se trata de economia. Muito obrigado por ser essa voz, pela sua competência de tocar nas feridas", disse Lupi a Mauro, que também é vice-líder do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados. "Você não tem rabo preso, você tem autonomia e coragem. É uma honra estar contigo (...) Muito obrigado por ser vice-presidente do PDT aqui no Ceará. A tua humildade me toca", completou.

Mauro fala de chapa para 2026 Em entrevista após o evento, Mauro destacou que o PDT tem lhe dado oportunidades com espaços de destaque em comissões e matérias legislativas no Congresso Nacional. Sobre a chapa para deputado federal, falou da importância de ter um bom plantel, para eleger até três parlamentares.