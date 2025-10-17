Ao deixar o PDT, Ciro Gomes irá se filiar ao 8º partido

Ciro Gomes / Crédito: Aurélio Alves/O POVO

Ao se desfiliar do PDT, o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes encerra o mais longo período no mesmo partido da trajetória política dele. Foi mais de uma década na legenda, algo que ele nunca alcançara.

Ele deixou o sétimo partido pelo qual já passou. O próximo provavelmente será o PSDB, pelo qual já passou e no qual foi governador do Ceará.

2. PMDB Após a eleição, em, 1983, Ciro se filiou ao PMDB, atual MDB. Pelo partido, foi eleito deputado estadual em 1986 e prefeito de Fortaleza, em 1988. 3. PSDB Em 16 de janeiro de 1990, Ciro acompanhou o então governador Tasso Jereissati na filiação ao PSDB. Naquele ano, Ciro foi eleito governador do Ceará. Em setembro de 1994, renunciou para assumir como ministro da Fazenda no fim do governo Itamar Franco. 4. PPS Em setembro de 1997, após muitos atritos com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, Ciro se filiou ao PPS. Ele acusou o antigo partido de estar "rendido" às deficiências, incoerências e fisiologismo do então chefe do Executivo. No PPS, foi duas vezes candidato a presidente, em 1998 e 2002. Na primeira, ficou em terceiro lugar, com 7,4 milhões de votos (10,9%). Em 2002, conseguiu mais votos, porém, ficou em quarto lugar, com 10,1 milhões de votos (11,9%). Em 2003, tornou-se ministro da Integração Nacional do governo Lula.

5. PSB O PPS gradualmente se afastou do governo Lula e, quando o presidente do partido, Roberto Freire, determinou a entrega dos cargos, Ciro não obedeceu e seguiu no ministério. O diretório do PPS no Ceará foi dissolvido e as filiações, de Ciro, inclusive, foram canceladas. Naquele ano de 2005, Ciro e o grupo se filiaram ao PSB. O ex-governador teve proporcionalmente a maior votação do Brasil para deputado federal, em 2006. Em 2010, tentou concorrer a presidente da República, mas o presidente do PSB na época, Eduardo Campos, optou por apoiar Dilma Rousseff (PT). 6. Pros Em 2013, Eduardo Campos articulava para ser candidato a presidente. Àquela altura, Ciro e o grupo político defendiam o apoio à reeleição de Dilma. Eles deixaram o PSB e se filiaram ao pequeno Pros. 7. PDT A passagem pelo Pros foi curta e, em 16 de setembro de 2015, filiou-se ao PDT. Pelo partido, foi candidato a presidente da República em 2018 e 2022. Na primeira, foi terceiro colocado, com 13.344.371 votos. Na segunda, ficou em quarto lugar, com 3.599.287.