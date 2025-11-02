Genial/Quaest: aprovação de Castro como governador sobe a 53%; desaprovação fica em 40%

A aprovação do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), subiu a 53% após a operação policial realizada nos complexos do Alemão na última semana, de acordo com pesquisa Genial/Quaest. Em agosto, era aprovado por 43% da população do estado.

Já a desaprovação caiu de 41% para 40% depois da ação policial. "A melhora na aprovação do governador aconteceu porque a maioria acredita que a operação foi autorizada para combater o crime organizado (54%), não como uma ação para ganhar popularidade", aponta o diretor da Quaest, Felipe Nunes, em análise publicada no X.