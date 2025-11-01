Vídeo: Deputado Danilo Forte sofre acidente de carro no Ceará

Veículo que trasnportava o parlamentar capotou em trecho sem sinalização no interior do Ceará; deputado e equipe foram levados para o Hospital de Iguatu

O incidente ocorreu nas proximidades de Solonópole, em um trecho sem sinalização, quando o carro que transportava o parlamentar saiu da pista e capotou.

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) sofreu um acidente de trânsito na noite deste sábado, 1º de novembro, enquanto seguia para uma agenda no município de Jucás , no interior do Ceará.

No veículo estavam Danilo Forte, sua esposa Fernanda de Paula, o motorista e o filmaker que acompanha a equipe.

Conforme a assessoria do deputado, todos estão conscientes e recebendo atendimento médico no Hospital Regional de Iguatu.

Em nota oficial, a equipe agradeceu “as orações, mensagens de carinho e as boas energias recebidas”.

“Quero aqui acalmar todos os amigos e amigas. Foi um acidente ali logo depois de São José de Solonópole (distrito do município de Solonópole). Tem uma curva declinada muito acentuada, que não tem sinalização. E aí o motorista para evitar sair da pista, puxou de uma vez para dentro da pista. O carro deve ter tombado ali umas duas ou três vezes”, relatou o parlamentar em vídeo.