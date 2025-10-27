Lula sobre Brasil e EUA: Se depender de Trump e de mim há acordo

Presidente Lula cumprimenta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro em Kuala Lumpur, na Malásia / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Lula se reuniu no domingo em Kuala Lumpur com Trump, que nesta segunda-feira partiu para o Japão, a segunda etapa de sua viagem asiática, que terminará na Coreia do Sul, onde o presidente dos Estados Unidos se reunirá com seu homólogo da China, Xi Jinping. "Estou convencido de que em poucos dias teremos uma solução definitiva entre Estados Unidos e Brasil para que a vida continue boa e alegre", declarou Lula à imprensa em Kuala Lumpur sobre o encontro de domingo com Trump, no qual ambos abordaram questões comerciais. Os presidentes das duas maiores economias do continente americano se encontraram na capital da Malásia por ocasião da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). Lula e Trump abordaram a imposição de tarifas americanas de 50% sobre os produtos brasileiros como represália pela condenação a 27 anos de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Foi surpreendentemente boa a reunião que tive com o presidente Trump. Se depender de Trump e de mim, haverá acordo" comercial entre os dois países. China no alvo Lula acrescentou que está "otimista" com a possibilidade de alcançar um acordo sobre o "tarifaço". A questão comercial está no centro da viagem de Trump pela Ásia, em particular por seu encontro com Xi Jinping, com quem espera discutir as tarifas impostas à China.