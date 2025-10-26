Trump não mencionou Bolsonaro em reunião com Lula, diz governo brasileiro

Reuters Trump e Lula em primeiro encontro formal, na Malásia Citado como razão principal para os Estados Unidos sancionarem o Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi mencionado pelo presidente Donald Trump durante o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (26/10). A informação é do secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Márcio Elias Rosa, que participou da reunião com Trump ao lado de Lula.

O encontro ocorreu em Kuala Lumpur, na Malásia, onde os dois líderes participam da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Antes do encontro, que durou 45 minutos, os dois presidentes conversaram com jornalistas. Ao ser questionado sobre se falaria de Bolsonaro com Lula, Trump respondeu: "None of your business" (Não é da sua conta). "Eu sempre gostei do Bolsonaro. Me senti mal com o que aconteceu com ele. Ele está passando por muita coisa", comentou o americano. Segundo o relato do governo brasileiro, foi Lula quem mencionou na conversa formal entre os dois as sanções aplicadas a ministros do Supremo Trribunal Federal (STF) pelos EUA, devido ao julgamento de Bolsonaro.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Sete dos onze ministros tiveram cancelados seus vistos para entrar em solo americano. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes sofreu retaliações financeiras por meio da lei Magnitsky, que inclui bloqueio de bens e contas nos EUA. "Isso [o tema Bolsonaro] não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu antes na entrevista, que foi perguntado, mas muito lateralmente", disse Rosa. "O que o presidente Lula usou como exemplo foi a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como do Supremo Tribunal Federal, quão injusta é essa medida em relação a esses ministros porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição jurídica ou política", continuou.

Elias Rosa não informou qual foi a reação de Trump ao pedido de Lula para a retirada dessas sanções. O tema principal da conversa foi a tarifa de 50% que os EUA impuseram sobre boa parte das importações brasileiras — medida que provocou a maior crise diplomática recente entre os países. Em postagem no Twitter, Lula disse que a reunião foi "ótima" e acrescentou que as negociações continuam "imediatamente" para buscar soluções para o tarifaço e também para sanções contra autoridades brasileiras impostas por Trump citando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Brasil.

Nas primeiras declarações após o encontro, o chanceler brasileiro Mauro Vieira detalhou que as conversas continuam ainda neste domingo entre as duas equipes para uma possível suspensão da tarifa de 50%. A conversa aconteceu em Kuala Lumpur no período da tarde (de madrugada no horário de Brasília). O encontro foi articulado ao longo de semanas por assessores dos dois governos, desde o breve cumprimento entre Lula e Trump em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.