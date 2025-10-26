Trump com Lula: petistas comemoram, bolsonaristas veem incômodo

Encontro entre presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e presidente do Brasil, Lula, durante o 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Kuala Lampur, Malásia / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Aliados do presidente Lula comemoraram a reunião no X. A estratégia dos governistas foi a de capitalizar a postura de Lula como um "estadista" e um político de diálogo com "postura forte", após os meses em que a Casa Branca esteve fechada para o governo brasileiro. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) destacaram a menção de Trump ao ex-presidente na entrevista antes da reunião, e o que consideram que teria sido a reação do ex-presidente brasileiro à fala do americano. O que disseram os aliados de Lula? A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, escreveu em sua conta no X que a conversa destravou negociações sobre o tarifaço. Para ela, o encontro abriu o diálogo sobre as sanções da Lei Magnitisky e sobre a preservação da paz na América do Sul. "Lula mostrou mais uma vez como deve agir um verdadeiro líder, defendendo os interesses do País e da região, sem abrir mão da soberania nacional e com a máxima dignidade pessoal. Momento para lembrar que, há apenas três meses, Bolsonaro, sua família e seus aliados, como Tarcísio Freitas, festejavam os ataques injustos ao nosso país e aos ministros do STF", escreveu, citando o governador de São Paulo.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), declarou que o encontro simboliza a "volta de um Brasil que fala de igual a igual com o mundo". Segundo Lindbergh, o presidente foi "firme" ao cobrar o fim da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros e deixou claro que está aberto ao diálogo. "As equipes dos dois governos começam a negociar imediatamente um novo acordo comercial, capaz de proteger os empregos e a indústria nacional. Lula age com pragmatismo e responsabilidade, buscando saídas concretas para revogar as sanções políticas e econômicas sem abrir mão da autodeterminação do Brasil", disse Lindbergh. Lindbergh também atacou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sugerindo que eles sofreram um revés ao ver um aliado tratando Lula cordialmente.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), sugeriu que Trump teria ficado encantado com o "carisma" de Lula durante o encontro na Malásia. "Tem coisa que nem a inteligência artificial consegue prever. Mas aconteceu: Lula e Trump lado a lado. Eu te entendo, Trump, é difícil resistir ao carisma do nosso presidente", disse Rodrigues. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que o Brasil manterá a relevância no cenário mundial se "defender respeito e a soberania". "O mundo precisa fortalecer os mecanismos do multilateralismo. É em mais diálogo e não em imposições que resolveremos os problemas do planeta", completou. Na Esplanada, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, publicou uma análise da reunião entre Lula e Trump. Segundo ele, a reunião marcou um "novo olhar" mais pragmático e menos ideológico de Washington à Brasília. O ministro disse também que Lula saiu vencedor do encontro e pregou a derrota sobre Bolsonaro e governadores da direita que são pré-candidatos à Presidência da República em 2026.