Eduardo Bolsonaro sugere que Jair Bolsonaro foi tema no encontro entre Lula e Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, postou na sua conta da rede social X parte da entrevista coletiva antes da reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em que Trump é questionado sobre o ex-presidente Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro comentou: "Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: BOLSONARO. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?", postou o deputado federal.