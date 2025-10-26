Encontro com Trump foi 'tremenda vitória' de Lula e 'terá impacto significativo na eleição', diz cientista político

Reuters Negociação fecha flanco da campanha de Lula em 2026, avalia Hussein Kalout O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu, em poucos meses, reverter o mal-estar com o governo dos Estados Unidos e se reuniu com o presidente Donald Trump neste domingo (26/10), na Malásia, onde ambos participam da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). A conversa foi marcada pelo clima cordial, com Trump se dizendo "honrado" em encontrar o presidente brasileiro.

Para o cientista político Hussein Kalout, ex-secretário de Assuntos Estratégicos no governo Michel Temer (MDB), o encontro foi uma "tremenda vitória" do petista e "terá impacto eleitoral significativo" em 2026, quando Lula tentará um quarto mandato presidencial. Do outro lado, ele vê o campo bolsonarista enfraquecido, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) condenado por tentativa de golpe de Estado e Trump, seu mais importante aliado, tecendo elogios a Lula. Isso não significa, porém, que a tarifa de 50% imposta contra produtos importados do Brasil será facilmente revertida. Essas negociações devem se alongar, e o desfecho dependerá da disposição de cada lado em fazer concessões, avalia Kalout. A próxima conversa entre os dois países está marcada para segunda-feira (27/10), ainda na Malásia, entre o chanceler Mauro Vieira e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.

"Trump se colocou aberto a negociar. Pode ser que reduza a tarifa para alguns produtos e para outros não", pondera Kalout. Ainda assim, na sua visão, o episódio deixa o presidente bem posicionado junto ao setor produtivo brasileiro, afetado pelo tarifaço. Logo após a reunião dos presidentes, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou uma nota avaliando o encontro como "positivo": "O diálogo entre os dois líderes representa um avanço concreto nas tratativas bilaterais e reforça o compromisso de ambos os governos com a construção de soluções equilibradas para o comércio entre Brasil e Estados Unidos".

Na visão de Kalout, a aproximação de Lula e Trump esvazia o discurso que candidatos opositores poderiam usar contra o presidente na campanha eleitoral. "Antes desse encontro, seria um flanco [para a campanha de Lula] qualquer candidato da direita dizer que ele pode estabelecer relações melhores com os Estados Unidos do que Lula, em prol de benefícios para o setor produtivo", diz o cientista político. "Esse flanco deixou de existir, a não ser que as negociações degringolem até lá. E, obviamente, o governo vai ser muito cuidadoso para evitar esse fracasso."