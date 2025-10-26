Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula: tive 'ótima reunião' com Trump e equipes se reunirão imediatamente para resolver tarifas

Autor Agência Estado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que teve uma "ótima reunião" com o presidente dos EUA, Donald Trump, em que discutiu "de forma franca e construtiva" a agenda comercial e econômica na tarde deste domingo, na Malásia.

"Acertamos que nossas equipes vão se reunir imediatamente para avançar na busca de soluções para as tarifas e as sanções contra autoridades brasileiras", escreveu o brasileiro em publicação no X, acompanhada de uma foto dos dois.

Esta é a primeira declaração pública de Lula desde o encontro. A reunião, antecipada para começar às 4h30 (de Brasília), teve início após comentários a repórteres e durou por cerca de uma hora.

EUA Trump Lula

