Os trabalhadores mais ameaçados por tarifaço de Trump: 'Não vamos sobreviver'

Getty Images Centros de produção de roupas, como o Camboja e o Sri Lanka, dependem muito do mercado americano para exportar seus produtos Milhões de trabalhadores da indústria de vestuário na Ásia — que já enfrentavam dificuldades para garantir o seu sustento — temem, agora, pelos seus empregos, à medida que se aproxima o prazo para que seus países cheguem a um acordo comercial que evite as tarifas punitivas impostas pelos Estados Unidos. No dia 9 de julho, após uma pausa de 90 dias para que os países pudessem negociar os seus acordos, o presidente americano, Donald Trump, notificou diversas nações de várias partes do mundo (incluindo o Brasil) sobre as novas tarifas de importação, que devem entrar em vigor no dia 1° de agosto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os países asiáticos que receberam cartas de Trump, encontram-se centros de produção de roupas, como o Camboja e o Sri Lanka. Estes países dependem profundamente dos Estados Unidos para exportar os seus produtos. E as cartas informavam que as duas nações enfrentariam tarifas de 36% e 30%, respectivamente. Empresas como a Nike, Levi's e Lululemon são algumas das grandes marcas americanas que importam desses países grande parte dos seus produtos. "Você pode imaginar o que irá acontecer se perdermos nossos empregos?", questiona Nao Soklin, trabalhadora de uma fábrica de roupas no sudeste do Camboja.

"Estou muito preocupada, especialmente com meus filhos. Eles precisam comer." Soklin e seu marido Kok Taok ganham a vida costurando bolsas 10 horas por dia. Juntos, eles ganham cerca de US$ 570 (cerca de R$ 3.150) por mês — apenas o suficiente para cobrir o aluguel e sustentar seus dois filhos pequenos e os pais idosos. "[Quero] mandar uma mensagem ao presidente Trump e dizer a ele que, por favor, suspenda a tarifa sobre o Camboja...", pediu ela à BBC. "Precisamos dos nossos empregos para sustentar nossas famílias."

O Camboja passou a ser uma alternativa popular aos exportadores chineses, devido à sua mão de obra barata e abundante. O país exportou mais de US$ 3 bilhões (cerca de R$ 16,6 bilhões) em roupas para os Estados Unidos no ano passado, segundo a Divisão de Estatísticas da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês). O setor emprega mais de 900 mil pessoas e representa mais de 10% do total de exportações do país.

Já no Sri Lanka, as exportações para os Estados Unidos ajudaram a indústria de vestuário local a ganhar US$ 1,9 bilhão (cerca de R$ 10,5 bilhões) em 2024. O setor emprega cerca de 350 mil pessoas e é a terceira maior fonte de moeda estrangeira da nação. "Se [30%] for o número final, o Sri Lanka enfrentará problemas, pois nossos concorrentes, como o Vietnã, receberam tarifas mais baixas", declarou à agência de notícias Reuters o secretário-geral do Fórum Conjunto da Associação de Vestuário do Sri Lanka, Yohan Lawrence. Última tentativa de negociação As autoridades do Sri Lanka têm esperança de negociar uma nova redução das tarifas, mas não revelaram qual nível seria considerado aceitável.