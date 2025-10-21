Sarto segue Ciro Gomes e deixa PDT para se filiar ao PSDB

Tasso Jereissati, José Sarto e Ciro Gomes agora estarão reunidos no PSDB / Crédito: Reprodução/Instagram José Sarto

Ciro e Tasso Afirmando que o Estado precisa de renovação de projetos e novas alternativas para enfrentar o "apodrecimento da máquina pública", Sarto exalta os ex-governadores Tasso Jereissati e Ciro Gomes. "O Ceará pede renovação de projetos e novas alternativas para enfrentar o apodrecimento da máquina pública cearense. Esse novo projeto será liderado, no PSDB, por dois grandes políticos cearenses que já colocaram o Estado no rumo do desenvolvimento: Ciro Gomes e Tasso Jereissati. Além de novas lideranças que estão surgindo no nosso estado", diz. A filiação de Sarto e Ciro ao PSDB está marcada para as 9h30 desta quarta-feira, 22, no Hotel Mareiro, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza.