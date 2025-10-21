Sarto segue Ciro Gomes e deixa PDT para se filiar ao PSDB

Sarto segue Ciro Gomes para se filiar ao PSDB e critica PDT: "Puxadinho do PT"Ex-prefeito de Fortaleza convocou militância para evento desta quarta-feira, quando também irá se filiar ao ninho tucano comandado por Tasso Jereissati
O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, anunciou que seguirá os passos de Ciro Gomes e deixará o PDT rumo ao PSDB. Em vídeo publicado no Instagram, na manhã desta terça-feira, 21, o ex-pedetista confirma que deixa a sigla que esteve nos últimos anos e convoca o público para evento desta quarta-feira, 22, quando também irá se filiar ao ninho tucano. A ida de Sarto para a nova legenda, com perspectiva de candidatura a deputado, foi antecipado na coluna de Guilherme Gonsalves.
"Seguindo a liderança de Ciro Gomes, um dos maiores nomes da política brasileira, deixo o PDT na esperança de ajudar a salvar o Ceará das mazelas produzidas pelo atual governo do PT", afirmou.
Agradecimentos e críticas
Na sequência, Sarto agradece ao PDT pelo abrigo, em especial ao presidente Carlos Lupi, mas lamenta que a sigla tenha virado "puxadinho do PT".
"Com o PDT, fui prefeito de Fortaleza e fizemos da cidade a melhor educação do Brasil e a maior economia do Nordeste. Agradeço especialmente ao presidente Carlos Lupi pelo apoio de todos esses anos. Saio do partido com a certeza de que dei o meu melhor na luta pela justiça social e pelo combate às desigualdades. Infelizmente, o PDT, partido de imensa tradição e luta, aceitou o papel menor de 'puxadinho” do PT'", disse.
Ciro e Tasso
Afirmando que o Estado precisa de renovação de projetos e novas alternativas para enfrentar o "apodrecimento da máquina pública", Sarto exalta os ex-governadores Tasso Jereissati e Ciro Gomes.
"O Ceará pede renovação de projetos e novas alternativas para enfrentar o apodrecimento da máquina pública cearense. Esse novo projeto será liderado, no PSDB, por dois grandes políticos cearenses que já colocaram o Estado no rumo do desenvolvimento: Ciro Gomes e Tasso Jereissati. Além de novas lideranças que estão surgindo no nosso estado", diz.
A filiação de Sarto e Ciro ao PSDB está marcada para as 9h30 desta quarta-feira, 22, no Hotel Mareiro, na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza.