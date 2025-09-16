Alcides Fernandes nega ter orado pela morte física de Lula

Deputado estadual Alcides Fernandes (PL) é pai do deputado federal André Fernandes (PL) / Crédito: Junior Pio

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) negou que tenha orado pela morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alegando que, no último dia 8 de setembro, referiu-se não a morte física de Lula, mas a "morte política" do atual chefe do Executivo. "Na verdade, a gente não tem projeto nenhum de morte, a gente não estava falando de morte física, de morte espiritual, a gente estava falando de morte política e muitas pessoas que já apareceram na Terra, que foram políticos, que hoje desapareceram, que não existem mais", explicou em coletiva de imprensa, na Assembleia, nesta terça-feira, 16.

O parlamentar disse ter sido atacado com publicações repercutindo a frase, proferida durante edição do café da oposição realizado na Barra do Ceará. Confira a declaração anterior de Alcides Alcides diz que oração era por morte política do presidente: "Quero que Lula viva"



Parlamentar não gostou da repercussão sobre frase dita no último dia 08/09. Ouça o que disse o deputado na ocasião: pic.twitter.com/iNQzJNp3kW — Jogo Político (@jogopolitico) September 16, 2025 "Atacar uma pessoa como eu, que fui pastor por mais de 30 anos, e dizer que eu oro pela morte de Lula. Na palavra, primeiro o pastor desconstrói, não permite. (Não) aconselha a ninguém fazer oração pelo Lula. Eu nunca fiz oração para morte de Lula. Eu fiz questionamentos, quero que fique bem claro, eu fiz questionamentos acerca da minha palavra. De Adolf Hitler, que matava cristãos. Eu fazia questionamento de Ortega, que toca fogo em igreja, que assassina padres e freiras. Eu fiz questionamento acerca da Venezuela, do ditador. Fiz questionamento acerca de Cuba e questionamento também acerca de um cara que estava preso, foi 'descondenado' e está governando o país (Brasil). E nas minhas orações, não considero nem isso oração, eu fazia os meus questionamentos a Deus. Por que Deus permite tantas tragédias acontecerem?", afirmou.

Alcides reforçou que não iria desejar mal contra a vida de ninguém e que quer Lula vivo, para vê-lo deixar o poder e retornar à cadeia. "Jamais serei eu que vou praguejar, orar pela morte de seja quem for e muito menos de autoridade. Eu quero é que Lula viva para ele mesmo ver a direita voltar ao poder e o Lula voltar para a cadeia, o lugar de onde nunca era para ter saído". O deputado disse ainda que a repercussão da fala foi um ataque à sua fé, mas que nunca teria o nome envolvido em casos de corrupção. "Vocês nunca vão encontrar, desse velhinho aqui que está falando, dinheiro na cueca, envolvido com as facções criminosas. Agora, querer atingir a nossa fé, isso aí não vai combinar, não cola. Vamos para frente e vamos vencer. E o PT tem que sair do poder", concluiu.

"Já orei muito, não dá certo" No último dia 8, Alcides discursou durante café com membros da oposição e citou que uma vez ouviu de fiéis que estariam rezando pela morte do presidente Lula. "Cheguei uma vez na igreja, aí os irmãos chegaram para mim e falaram: 'Pastor Alcides, nós estamos aqui em uma campanha de oração para Deus matar o Lula'. Eu disse: 'Não funciona, já orei foi muito. Não dá certo'", afirmou, arrancando risadas dos presentes.