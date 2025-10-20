Ciro se filia ao PSDB em evento com Tasso e líderes da oposição

Ex-governadores Tasso Jereissati e Ciro Gomes / Crédito: AURÉLIO ALVES

Ex-prefeitos de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido) e José Sarto (ainda no PDT) também devem estar no local. Fonte próxima a RC informou que “foram convidados e devem participar os presidentes de partidos de oposição, além de parlamentares da oposição e líderes políticos de Fortaleza e do Interior”. Com isso, também são esperadas as presenças de André Fernandes, presidente do PL Ceará; e Capitão Wagner, presidente estadual do União Brasil; além de partidos com menos representatividade, como o Avante. André e Wagner têm histórico de atrito com Ciro, mas se aproximaram dele após racha entre a ala cirista do PDT e o PT. Ciro chega ao PSDB com vistas na eleição de 2026, sendo cotado para representar a oposição como cabeça de chapa ao Palácio da Abolição. Ao O POVO, uma fonte confirmou que o evento desta quarta é apenas de filiação. Portanto, não há previsão de eventual lançamento de pré-candidatura já neste primeiro momento. “Para esse segundo momento não tem perspectiva; é por etapas”, afirmou reservadamente um tucano, detalhando a organização do evento: “É um espaço com capacidade para cerca de 600 pessoas. A parte política é o próprio RC que está envolvendo deputados e vereadores, além de líderes do Interior sendo convidados”.